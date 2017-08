Roboter: China bricht historische Rekorde

Frankfurt (ots) - China-Prognose 2020: Weltroboterverband IFRerwartet jährliche Absatzsteigerung von durchschnittlich 15 bis 20ProzentChina hat sich bei der Automatisierung der Industrie mitRekordtempo zu einer weltweit führenden Volkswirtschaft entwickelt.Von 2018 bis 2020 ist beim Absatz von Industrie-Robotern mit einerSteigerung von 15 bis 20 Prozent zu rechnen. Aktuell hat dasjährliche Umsatzvolumen den höchsten Stand erreicht, der jemals fürein Land verzeichnet wurde: Innerhalb eines Jahres stieg der Absatzvon Industrie-Robotern um 27 Prozent auf 87.000 Einheiten (2016). Deroperative Bestand ist der größte weltweit. Gleichzeitig bauenchinesische Roboterhersteller ihre Anteile auf dem Heimatmarkt aus.Das sind erste Ergebnisse aus dem World Robotics Report 2017, der am27. September von der International Federation of Robotics (IFR)veröffentlicht wird."China ist der mit Abstand größte Robotermarkt der Welt - das giltsowohl für das Umsatzvolumen als auch den operative Bestand", sagtJoe Gemma, Präsident der International Federation of Robotics (IFR)."Das Reich der Mitte ist zudem der weltweit am schnellsten wachsendeMarkt. Es gab noch nie einen derart dynamischen Anstieg in so kurzerZeit."Elektro- und Elektronikindustrie sind die größten TreiberDie größten Treiber des jüngsten Wachstums in China sind dieElektro- und Elektronikindustrie. Das Umsatzvolumen fürIndustrie-Roboter stieg um 75 Prozent auf knapp 30.000 Einheiten(2016). Rund ein Drittel der verkauften Einheiten stammt vonchinesischen Herstellern. Diese konnten ihren Absatz mit einem Plusvon knapp 120 Prozent mehr als verdoppeln. Die internationalenRoboterhersteller haben ihren Absatz in der Elektro- undElektronikindustrie ebenfalls alle deutlich gesteigert (+ 59Prozent). Diese bemerkenswerte Nachfrage wird künftig anhalten. GroßeVertragshersteller für Elektronikgeräte haben bereits damit begonnen,die Produktion zu automatisieren. Die Halbleiter- und Chipindustrieinvestierte beispielsweise stark in Automation. GroßeProduktionsstandorte für die Batteriefertigung werden aufgebaut, umder steigenden Nachfrage nach Elektro- und Hybridautos gerecht zuwerden.Autoindustrie verliert Pole-PositionDie Automobilindustrie hat die Führungsposition an die Elektro-und Elektronikindustrie abgegeben, bleibt aber ein starkerAbsatzmarkt für Industrie-Roboter. China ist inzwischen der weltweitgrößte Absatzmarkt und Produktionsstandort für Autos - einschließlichElektrofahrzeuge - mit großem Wachstumspotenzial. China kommt aktuellbeim weltweiten Absatz von Industrie-Robotern in derAutomobilindustrie auf einen Marktanteil von 25 Prozent (2016).Zwischen 2011 und 2016 installierten die Unternehmen insgesamt108.000 Einheiten - das entspricht einem durchschnittlichen Wachstumvon 18 Prozent pro Jahr. Der Marktanteil chinesischer Hersteller inder Automobilindustrie bewegt sich noch immer auf vergleichsweiseniedrigem Niveau - hat sich aber von 10 auf 13 Prozent erhöht. Chinaist der größte wachsende Verbrauchermarkt mit steigender Nachfragefür eine große Bandbreite von Konsumgütern. In der Folge ist inverschiedenen anderen Branchen der Startschuss gefallen, Kapazitätenzu erhöhen und die Automation in der Fertigung zu steigern. Einigeinternationale Roboterhersteller richteten bereits Produktionsstättenin China ein und nach aller Wahrscheinlichkeit werden in denkommenden Jahren weitere folgen. Die meisten Industrie-Roboter werdenaus Japan, Korea, Europa und Nordamerika nach China importiert.China-Ausblick 2020Die chinesische Regierung will das Reich der Mitte mit demnationalen "Made-in-China-2025-Plan" in einen weltweit führendenProduktionsstandort umbauen. Der Plan umfasst die Strategie,heimische Roboterhersteller zu stärken und deren Marktanteilenational sowie international auszubauen. China treibt die Entwicklungweiter voran: Bis 2020 soll die Roboterdichte - also die Anzahl vonIndustrie-Robotern je 10.000 Arbeitnehmer - auf 150 Einheitensteigen. Derzeit führt Südkorea mit 531 Einheiten die Roboterdichtein der Region Asien an. In Amerika liegen die USA mit 176Roboter-Einheiten vorne und in Europa ist es Deutschland mit 301Einheiten.IFR: China in ZahlenIndustrie-Roboter in China - vorläufige IFR-Daten im Überblick:China - Neuer Rekord 2016Absatz- 87.000 Neue Roboter installiert (Davon rund 27.000 vonchinesischen Herstellern), plus 27% im Vergleich zu 2015- CAGR 2011-2016: +31%- Weltweit 2016: No. 1- Verteilung gesamt: Handling Operations 45%, Schweißen 26%Elektro- Elektronikindustrie 35%, Automobilindustrie 30%Bestand operativer Industrie-Roboter- Rund 340.000 Einheiten, 33% plus im Vergleich zu 2015- CAGR 2011-2016: +36%- Weltweit 2016: No. 1LIVE STREAM - Save-the-date - IFR Pressekonferenz "World RoboticsReport 2017"Die Pressekonferenz zum "World Robotics Report 2017" wird von derInternational Federation of Robotics am 27. September 2017 ab 13:00MEZ im Livestream übertragen. Details zum Log-in finden Sie vorBeginn der Veranstaltung hier: https://ifr.org/ oder kontaktieren SieeconNEWSnetwork über redaktion@econ-news.de - Telefon: +49 (0) 40 822 44 284.About the IFR - The International Federation of Robotics:www.ifr.orgPressekontakt:econNEWSnetworkE-Mail: newsroom@econ-news.comCarsten Heer - phone +49 (0) 40 822 44 284Original-Content von: The International Federation of Robotics, übermittelt durch news aktuell