Roboter, Blinker & Co.: Ausbildungsabteilung der Ford-Werke Saarlouis öffnet ihre Tore für Besucher (FOTO)

Saarlouis (ots) -- Gäste können sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe unddas duale Studium bei Ford in Saarlouis informieren und sich mitAusbildern und Azubis austauschenWie wird eigentlich ein Roboter in der Automobilprodukti-on bedient? Kannein Bauteil eigentlich auch aus einem Drucker kommen? Wie konstruiere ichein Bauteil mit Hilfe eines Computers? Antworten auf Fragen wie diesewerden am Samstag, den 21. September, in den Ford-Werken in Saarlouisbeantwortet. Der Autohersteller öffnet an diesem Tag auf dem Röderbergdie Tore seiner Ausbildungswerkstätten, um Besuchern die verschiedenenAusbildungsberufe und das duale Studienprogramm aus nächster Nähe undanhand praktischer Beispiele vorzustellen. So können die Gästebeispielsweise unter Anleitung selber eine elektronische Schaltung bauen,wie sie in einem Fahrzeugblinker zum Einsatz kommt, oder sich übermoderne additive Fertigungsverfahren ("3D-Druck") informieren.In den vergangenen Jahren nutzten mehrere Hundert Besucher dieMöglichkeit, sich mit Ausbildern und den derzeitigen Azubisauszutauschen. Die Ford-Werke in Saarlouis bieten jedes Jahr Ausbildungenzum Industriemechaniker, zum Elektroniker für Automatisierungstechnik undzum Kraftfahrzeugmechatroniker an. Annähernd 200 Auszubildende und dualeStudenten sind derzeit im Ausbildungszentrum Ford Saarlouis beschäftigt.Die Veranstaltung am 21. September dauert von 9.00 bis 15.00 Uhr, Einlassist am Besucher-Eingang an Tor 1, Henry-Ford-Straße, 66740 Saarlouis.