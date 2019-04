RobotShop führt mit den Smart Servos brandneue intelligente Servomotoren von Lynxmotion ein

RobotShop.com, der weltweit führende Anbieter für Roboterprodukteim Internet, durchdringt den Robotermarkt weiter und führt eine neueGeneration von intelligenten Servomotoren von Lynxomotion ein.Mirabel, Quebec (ots/PRNewswire) - RobotShop, der führendeAnbieter für Robotertechnologie, dem die Marke Lynxmotion angehört,gab heute die Einführung seiner brandneuen intelligenten Servomotorenbekannt.Lynxmotion ist eine der ältesten Marken für Roboterbausysteme,einschließlich Roboterarmen, zweibeinigen, vierbeinigen undsechsbeinigen Laufrobotern sowie Rover und mehr. Die Roboter basierenauf RC-Servomotoren und fügen sich zu einem modularenRoboterbausystem, dem "Servo Erector Set" (S.E.S.) zusammen.Lynxmotion-Plattformen sind in der Robotikbranche bekannt, werden vonHobbyisten, in der Bildung sowie von kleinen und großen Unternehmenverwendet und wurden in einigen Hollywood-Filmen und im Fernsehengezeigt."Diese intelligenten Servomotoren wurden entwickelt, um dasFundament für das modulare Roboterbausystem der nächsten Generationvon SES zu bilden und eine Weiterentwicklung der vielenRoboterbausysteme im Portfolio zu ermöglichen", erklärt ColemanBenson, F & E Projektmanager bei RobotShop. "Die Lynxmotion SmartServos (LSS) beinhalten die Spitzentechnologie in ihrer Kategorie undwir planen, auf dieser Plattform aufzubauen und auf andere Segmentedes Robotikmarkts auszuweiten."RobotShop wollte nicht nur ein intelligentes Servo entwickeln,sondern auch die intelligente Servotechnik für alle Roboterbauerzugänglich und einfach bedienbar machen. Zu den Merkmalen gehörenabsolute Positionierung über 360 Grad, virtuelleMultiturn-Positionierung, RC- und serielle Steuerung, eine Vielzahlvon Sensoren, viele mechanische Verbindungsstellen und mehr. ImGegensatz zu bestehenden intelligenten Servomotoren ist dasbenutzerdefinierte Kommunikationsprotokoll "vom Menschen lesbar",wodurch er einfach zu bedienen und zu verstehen ist.Mit neuen Technologien wie 5G, leistungsstarken Prozessoren undkünstlicher Intelligenz wird der Robotik-Markt einen Boom erleben undzu einer der wichtigsten Branchen werden. Intelligente Motoren sinddie "Muskeln" der Roboter und RobotShop will Lynxmotion als eineführende Marke positionieren.Informationen zu RobotShop inc.RobotShop ist der weltweit führende Anbieter vonRobotertechnologie. Er bietet Privat- und Haushaltsroboter sowieRoboter zur professionellen Nutzung, Entwicklungsplattformen,Bausysteme und spezielle Roboterbauteile an. RobotShop ist auch einewichtige Anlaufstelle für die Lehre und Forschung im Bereich derRobotik.Weitere Infromationen über RobotShop erhalten Sie unterhttp://www.robotshop.comPressekontakt:Julie Gendronjgendron@robotshop.com(450) 420-1446Foto - https://mma.prnewswire.com/media/842882/Lynxmotion.jpgOriginal-Content von: RobotShop Inc., übermittelt durch news aktuell