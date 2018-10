Roborock, der Hersteller des Xiaomi Saugroboters, expandiert nach Europa

Die Produkte von Roborock sind jetzt in Amazon in ganz EuropaerhältlichPeking (ots/PRNewswire) - Roborock, der Designhersteller hinterdem mit hohen Bewertungen ausgezeichneten Xiaomi Saugroboter, hat imvergangenen Jahr weiterhin Staubsauger zu einem großartigenPreis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt gebracht, nämlich denFlaggschiff-Saugroboter Roborock S5 im Jahr 2017 und vor KurzemRoborocks kostengünstige Saugroboter-Serie Xiaowa.Roborocks Saugroboter waren zu Beginn des Jahres 2018 in denUS-Markt vorgedrungen und sind jetzt auf Amazon in Europa(insbesondere Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich,Italien und Spanien) erhältlich. Dieser Schritt hat zum Ziel, diegroße Nachfrage nach Roborock-Produkten in Westeuropa zu befriedigenund ist ein integraler Bestandteil der weltweiten Expansionspläne vonRoborock.Roborock Xiaowa-Serie: Der ideale Saugroboter zum günstigen PreisSeit der erfolgreichen Markteinführung des kostengünstigenSaugroboters Xiaowa Lite durch Roborock im März 2018 hat Roborockzwei weitere Xiaowa-Modelle auf den Markt gebracht - den Xiaowa undden Xiaowa Plus, die beide über die Saug- und Wischfunktion verfügen.Roborock XiaowaHighlights:1. Saug- und WischfunktionSaugt und wischt für sauberere Böden.Hocheffizienter Reinigungsmodus, Reinigung in Z-Form.Die gleichmäßige Befeuchtung des Mikrofasermopps und der 140 ml großeWassertank ermöglichen ein kontinuierliches feuchtes Wischen über 45bis 60 Minuten.2. Starke Saugkraft von 1800 paVerwendet einen bürstenlosen Hochleistungslüfter, der für einebessere Reinigungsleistung bis zu 1800 pa Luftdruck liefert.3. Leistungsstarker 2600-mAh-AkkuEin 2600-mAh-Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Laufzeit von 1,5Stunden.Unterstützt automatische Lade- und Wiederaufnahmefunktion. DieReinigung wird dort wiederaufgenommen, wo sie unterbrochen wurde.4. 640 ml große StaubkammerDie große Staubkammer reduziert die Notwendigkeit des häufigenAusleerens.Roborock Xiaowa PlusDer Roborock Xiaowa Plus ist eine verbesserte Version des RoborockXiaowa in Bezug auf Saugkraft (2000 pa) und Akkukapazität (5200 mAh).Der Roborock Xiaowa Plus ist in Grau erhältlich und unterscheidetsich so von den traditionell in Weiß erhältlichen SaugroboternRoborock S5 und Xiaomi.VerfügbarkeitBesuchen Sie die offizielle Website von Roborock (https://www.roborock.com/), um weitereInformationen zu erhalten.Links zu in Amazon Deutschland erhältlichen Roborock-Produkten:Roborock S5 - https://amzn.to/2NS6d22Roborock Xiaowa E20 - https://amzn.to/2PKiindRoborock Xiaowa E25 - https://amzn.to/2Ny9PC6Roborock Xiaowa Lite C10 - https://amzn.to/2QH50coInformationen zu RoborockRoborock ist ein Unternehmen mit Xiaomi als Investor, das auf dieForschung, Entwicklung und Produktion intelligenter Haushaltsgerätespezialisiert ist. Roborock ist ein Mitgliedsunternehmen von XiaomiEcological Chain und seine Produkte machen einen bedeutenden Teil desXiaomi Smart Home-Ökosystems, auch bekannt als Mijia, aus.Für Updates folgen Sie Roborock auf Facebook(https://www.facebook.com/RoborockGlobal).Foto -https://mma.prnewswire.com/media/766132/Roborock_Xiaowa_Series.jpgPressekontakt:Dan Cham86-13928468536Original-Content von: Roborock, übermittelt durch news aktuell