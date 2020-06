Robo Wunderkind sichert sich 1,75 Millionen Euro-Förderung durch Accelerator Pilotprojekt des Europäischen Innovationsrats

Wien (ots) - - Das preisgekrönte EdTech-Unternehmen bietet innovative Lösungen für die digitale Bildung und Stärkung der MINT-Kompetenzen von KindernRobo Wunderkind (https://www.robowunderkind.com/de) erhält im Rahmen des Accelerator-Pilotprojekts des Europäischen Innovationsrats (EIC) (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1007) finanzielle Fördermittel von über 1,75 Millionen EUR. Das innovative EdTech-Unternehmen mit Hauptsitz in Wien hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern den Zugang zu neuen Technologien spielend zu vermitteln und ihnen den Einstieg in die Welt der Robotik und Codierung zu erleichtern.Im März 2020 bewarben sich fast 4000 Start-ups sowie kleinere und mittlere Unternehmen aus 16 Ländern für dieses wichtige Pilotprojekt. Robo Wunderkind machte als eines von 36 ausgewählten Unternehmen das Rennen um die Förderung durch das EIC und ist somit maßgeblich bei der Umsetzung des Europäischen Aufbauplans (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-re sponse/recovery-plan-europe_de) sowie des Forschungs- und Innovationsprogramms "Horizont 2020" der EU beteiligt.Der Bereich Programmierung und Robotik ist in der Vorschul- und Schulbildung europaweit nicht weit genug entwickelt - hier liegen unter anderem Länder wie USA und China weit vorn. Es fehlt an Studienabsolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Ingenieurswesen und Mathematik. Mit dem Roboter-Baukasten von Robo Wunderkind können Kinder bereits ab 5 Jahren den Umgang mit neuen Technologien spielerisch erlernen und die immer wichtiger werdenden MINT-Fähigkeiten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie Kreativität und Problemlösungskompetenzen entwickeln.Bereits Ende 2017 brachte Robo Wunderkind die erste Generation seines preisgekrönten Robotik-Kits auf den Markt. Heute sorgen die kreativen Produkte und der auf sie abgestimmte Lehrplan für Bildungseinrichtungen bereits in über 500 Schulen und vielen Kinderzimmern dafür, dass Kinder spielerisch Zugang zu wichtigen Zukunftstechnologien erhalten."Wir sind stolz und sehr glücklich als eines von 36 Unternehmen den Zuschuss für Innovation und Forschung des Europäischen Innovationsrats gewonnen zu haben", kommentiert Anna Iarotska (https://www.linkedin.com/in/annaiarotska/) , Co-Founder und CEO von Robo Wunderkind. "Das Horizont 2020-Programm der EU passt ideal zu unseren Produkten. Es ermöglicht digitales Lernen auf einem neuen Level - mit KI-basierten, personalisierten Lernfunktionen, einer Plattform zum Austausch und neuen IoT-Funktionen. Wir bieten alle diese Funktionen zu erschwinglichen Preisen, damit mehr Schulen, Bildungsstätten und auch Familien Zugang zu dieser Form des digitalen Lernens haben. Es ist unser Ziel, dass Kinder spielerisch und kreativ lernen ihre eigenen Roboter zu bauen und zu programmieren."Über Robo WunderkindRobo Wunderkind ist ein EdTech-Unternehmen mit Hauptsitz in Wien/Österreich und hat bereits Anwender in über 60 Ländern. Das innovative Start-Up-Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt Kinder zu inspirieren, damit sie durch Technologie kreativ sein können. Schon ab 5 Jahren können Kinder mit den Roboter-Kits von Robo Wunderkind ihre eigenen Roboter und Gadgets bauen und programmieren.Das österreichische Unternehmen erarbeitet mit Experten und Lehrern Unterrichtspläne, die es erleichtern die Roboter in den Vorschul- und Schulunterricht zu integrieren und so die MINT-Fähigkeiten von Kindern zu entwickeln und auszubauen. Robo Wunderkind ist bereits in mehr als 500 Schulen im Einsatz und kooperiert mit ausgewählten europäischen Non-Profit-Organisationen wie SSPCA, Get Your Wings, Digitale Wolven. Das Unternehmen bietet fortlaufend kostenlose Robotik- und Codier-Workshops für Grundschulkinder an.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.robowunderkind.com/deFolgen Sie uns unter:https://twitter.com/RoboWunderkindhttps://www.instagram.com/RoboWunderkind/https://www.youtube.com/robowunderkindhttps://www.facebook.com/RoboWunderkind/Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss/ Annette HermannTel.: +49 (0)89 99 38 87-30/ -52robowunderkind@hbi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145742/4637009OTS: Robo WunderkindOriginal-Content von: Robo Wunderkind, übermittelt durch news aktuell