RoboMarkets räumt einen Park in Limassol auf

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -RoboMarkets, ein europäischer Broker, der mit europäischen Kunden arbeitet, gibt die Veranstaltung einer ökologischen Aktion bekannt, die am Samstag, den 16. April 2022 stattfand. Die Initiativgruppe des RoboMarkets-Teams ging nach draußen, um den Garyllis River Linear Park aufzuräumen. Die Veranstaltung fand mit Unterstützung der lokalen Behörden statt und der Bürgermeister von Limassol war anwesend.Am vergangenen Wochenende versammelten sich über hundert Mitarbeiter von RoboMarkets und ihre Familienangehörigen am Denkmal des Freiwilligen in Limassol, um eine der größten Grünflächen der Stadt, den Garyllis River Linear Park, zu säubern. Das Unternehmensteam teilte sich in mehrere Gruppen auf und räumte in dreieinhalb Stunden das 5 km lange Parkgelände auf und sammelte über 300 Säcke Müll ein. Im Anschluss an die Veranstaltung machten die Mitarbeiter des Unternehmens und ihre Angehörigen ein Fotoshooting mit Vertretern der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister von Limassol und nahmen anschließend an einem besonderen Brunch teil, um die Ergebnisse ihrer Arbeit zusammenzufassen.Denis Golomedov, Chief Marketing Officer bei RoboMarkets, kommentiert die Veranstaltung: „Wir bei RoboMarkets glauben, dass der Schutz der Umwelt eine große und verantwortungsvolle Initiative ist, die der Stadt, in der wir leben und arbeiten, zugute kommt. Unabhängig davon, wie groß oder klein das Gebiet ist, das Sie aufgeräumt haben, leisten Sie Ihren Beitrag, und das ist eine wirklich große Sache.""Es ist uns wirklich wichtig, einen Beitrag zu leisten, etwas Nützliches für die Gesellschaft zu tun - das ist einer der Werte des Unternehmens. Wir sind sehr froh, heute hier zu sein, und ich denke, RoboMarkets wird solche Veranstaltungen öfters durchführen. Es ist eine großartige Gelegenheit für unsere Mitarbeiter, sich außerhalb der Arbeit zu amüsieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt der Stadt zu leisten, in der wir alle leben", fügt Konstantin Rashap, Chief Business Officer bei RoboMarkets, hinzu.Die lokalen Behörden von Limassol bedankten sich bei RoboMarkets für diese Initiative. Sie legten besonderen Wert auf Teamarbeit und Engagement, was bei der Beteiligung von Unternehmen an sozialen Aktivitäten eher selten ist. Sie bekundeten auch ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, die für die Natur und die Menschen auf Zypern wichtig sind.Informationen zu RoboMarketsRoboMarkets ist eine Investmentgesellschaft mit der CySEC-Lizenz Nr. 191/13. RoboMarkets bietet Investitionsdienstleistungen in vielen europäischen Ländern an, indem es Händlern, die auf den Finanzmärkten tätig sind, Zugang zu seinen proprietären Handelsplattformen bietet.