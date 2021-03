Roblox-Aktie: Damit war nicht zu rechnen!

Roblox ist eine Videospieleplattform, die vor allem bei Kindern sehr beliebt ist. In Zeiten von Corona erfreute sich das Ganze einem noch regeren Zulauf als ohnehin schon. Nun wagte das dahinterstehende Unternehmen, die Roblox Corporation, den Schritt an die Börse und wurde dort mit offenen Armen empfangen. Anscheinend wartete die Anleger nur darauf, ihr Geld in das 2004 gegründete Unternehmen zu investieren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!