Robis kommt auf den deutschen Markt: 120 Formeln für Nahrungsergänzungsmittel

Madrid (ots/PRNewswire) -Beginn des Vertriebs auf dem deutschen Markt von Produkten Robis(https://robis.es/), einem spanischen Unternehmen mit mehr als 30Jahre Erfahrung in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmittel unddiätetischen Produkten zur Verbesserung der Gesundheit, desGemütszustands, zur Stärkung von Körper und Gedächtnis oder zurVerbesserung des Cholesterinspiegels oder der Verdauung.Heutzutage setzt die Gesellschaft allgemein auf eine guteGesundheit, und der Bürger achtet auf seine Ernährung und seineLebensqualität. Das Unternehmen, Pionier in der Zubereitung vonnatürlichen Ergänzungsmitteln.Nicht immer ist es möglich, einen völlig gesunden und stressfreienLebensstil zu führen.Das in Grenada (Spanien) angesiedelte Unternehmen stellt eineReihe organischer Produkte unter seiner eigenen Marke sowie fürDritte her und vertreibt sie. Seine Produktreihe passt zu denunterschiedlichsten Vertriebskanälen. Für den Fall, dass ein Produktoder ein besonderes Format nicht im Katalog aufgeführt wird, kann dasUnternehmen eine Formel oder eine Verpackung gemäß denSpezifizierungen des Kunden erstellen. Wir bleiben stets den höchstenQualitätsstandards treu und verfügen über die Zertifizierung ISO9001.Nahrungsergänzungsmittel Robis aus ökologischer LandwirtschaftDas Unternehmen bezieht die Rohstoffe für seine Formeln aus derökologischen Landwirtschaft. Auch biologische Landwirtschaft genannt,basiert darauf, natürliche Produkte bei maximaler Schonung der Umweltzu erhalten.Die biologische Landwirtschaft hält die Wechsel der Jahreszeitenein und arbeitet mit Anbaumethoden, die nur sehr wenige Abfallstoffeerzeugt; an Wasser wird nur das eben Notwendige eingesetzt, undEnergie, die nicht erneuerbar ist, so weit wie möglich eingespart.Die Produkte aus der organischen Landwirtschaft bieten neben einemethischen Wert aufgrund ihres Respekts vor der Umwelt auch einehöhere Qualität und sind frei von Überresten synthetischerSubstanzen.Zu den Eigenschaften von Produkten, die nach "Bio"-Standardsangebaut worden sind, gehört die Nichtverwendung künstlicherHerbizide oder Düngemittel sowie genmanipulierter Organismen.Zu den ökologischen Produkten zählen Gelée royale, funktionaleKräutertees, Superfoods und weiter Nahrungsergänzungsmittel mitDetox-Effekt oder mit einer Versorgung mit Proteinen, Mineralstoffenund Vitaminen.Gelée royale: das Superfood der BienenGelée royale (https://robis.es/tipo/jalea-real/) ist der Starinnerhalb der Reihe natürlicher Produkte von Robis aufgrund ihresguten Geschmacks, des großen Sortiments und des hohen Gehalts an10-HDA.Es handelt sich um eine Substanz, die in einer Vielzahl vonRezepten für Nahrungsergänzungsmittel enthalten ist und die vor allemdem Körper dabei hilft, Kraft und Dynamik wiederzugewinnen.Die Ergänzungsmittel aus Gelée royale sind für jedes Altergeeignet, auch für Kinder, Rekonvaleszenten und Senioren,insbesondere dann, wenn die Diät nicht ausreichend Vitamine undMineralstoffe liefert.Pressekontakt:robis@robis.es+49-665-02-92-56Original-Content von: Tech Sales Group, übermittelt durch news aktuell