Robinhood patzt erneut – Besserung in Sicht?

Der Trading-Anbieter Robinhood (WKN: A3CVQC) kann auch bei diesem Quartalszahlentermin nicht bei Anlegern punkten. Die Aktie taucht in der New Yorker Vorbörse -11,20% auf 9 US$ ab. Was ist nur los mit dem einstigen Decacorn? Das Unternehmen hat derzeit einen Börsenwert von 8,5 Milliarden US$.

Robinhood wurden von Stanford-Absolventen gegründet und hat sich als Broker bei jungen Anlegern etabliert. Das Unternehmen verspricht Kunden eine „Demokratisierung der Märkte“ durch ein reformiertes ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.