Robinhood Markets-Aktie: Dogecoin zukünftige Währung des Internets?

Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) CEO Vlad Tenev hat darüber nachgedacht, was es braucht, damit Dogecoin (CRYPTO: DOGE) “die zukünftige Währung des Internets wird.” DOGE - Internetwährung In einer Reihe von Tweets legte Tenev am Donnerstag seine Ansichten darüber dar, wie DOGE zur Internetwährung werden könnte. Kann #Doge wirklich die zukünftige Währung des Internets und der Menschen sein? Da wir die… Hier weiterlesen