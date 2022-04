Robinhood Markets-Aktie: Bitcoin die Nummer 1!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Bitcoin - eine Macht In einer Präsentation auf der Bitcoin 2022-Konferenz am Donnerstag verriet Robinhood Markets Inc’s (NASDAQ:HOOD) Chief Product Officer Aparna Chennapragada ,dass Bitcoin (CRYPTO: BTC) die Nummer eins “wiederkehrende Käufe” im laufenden Jahr ist. Der führende digitale Vermögenswert schlug die Apple Inc (NASDAQ:AAPL), die der am zweithäufigsten gekaufte Vermögenswert war. Ethereum wurde häufiger gekauft als Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und… Hier weiterlesen