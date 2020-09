Robinhood-Investoren wetten auf diese 3 Wasserstoff-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Robinhood-Investoren sind eine Klasse für sich. Aktien, ETFs und Kryptowährungen ohne Gebühren handeln – wo gibt es so etwas, außer für die Nutzer der berühmt-berüchtigten Robinhood-App?

Doch der Handel ist nicht alles. Am Ende zählt die Leistung der Vermögensklasse. Diese Spielregel gilt auch in einer gebührenfreien Welt.

Erfahrene Anleger werden den Braten sofort riechen. Wer gebührenfrei handeln kann, wird vermutlich auch öfter handeln. Bühne frei für die uralte Börsenweisheit: „Hin und her macht Taschen leer.“

Doch wer denkt, dass Robinhood-Investoren vor allem Billigschrott handeln, der irrt. Selbst bei Wasserstoffaktien ist man wählerisch. Die Aktien von Plug Power (WKN: A1JA81), FuelCell Energy (WKN: A2PKHA) und General Motors (WKN: A1C9CM) sind bei den Robinhood-Investoren besonders beliebt.

Schwarmintelligenz?

Sind beliebte Aktien automatisch die zukünftigen Rohrkrepierer? Nein, da gibt es sicher kein Muster. Eine Kursrakete muss nicht unbedingt als Geheimtipp starten.

Unter den Top 100 der Robinhood-Aktien befinden sich durchaus einige Perlen, denen man leicht eine große Zukunft attestieren könnte. Insofern scheint die Sorge, dass sich blutige Anfänger in einer gebührenfreien Welt schnell die Finger verbrennen, auf den ersten Blick unberechtigt. Robinhood-Investoren handeln praktisch alles, was auch außerhalb der Robinhood-App Rang und Namen hat.

Kann man hier womöglich sogar von einer Schwarmintelligenz sprechen? Vieles spricht dafür. In einer gebührenfreien Welt ist der Scheinwerfer ausschließlich auf das Kaufobjekt gerichtet. Transaktionskosten sind keine Hürde mehr.

Robinhood-Investoren kaufen und verkaufen, wenn sie es für richtig halten. Nicht erst dann, wenn die Transaktionskosten wieder eingespielt sind.

Die Skepsis gegenüber dem gebührenfreien Aktienhandel könnte also maßlos übertreiben sein. So blöd sind die Millennials womöglich doch nicht!

Robinhood-Investoren haben ein gutes Händchen für Wasserstoffaktien

Unter den Top 100 der Robinhood-Aktien sind nicht nur Aktien aus den Bereichen IT, Biotech und E-Commerce zu finden. Auch ein paar Wasserstoffaktien haben die Gunst der Robinhood-Investoren gewonnen.

Die Aktie von Plug Power ist eigentlich ein alter Hut. Seit 1999 ist das US-Unternehmen an der Börse gelistet. Doch hier brennt in letzter Zeit die Hütte. Mit beinahe 300 % steht die Plug-Power-Aktie auf Sicht von einem Jahr im Plus (Stand: 14.09.2020). Krise? Keine Spur! Anscheinend hat Plug Power in der Energiewende eine Goldader entdeckt. Das Unternehmen baut Anlagen zur Wasserstoffspeicherung und Wasserstoffzapfanlagen. Die Tankstelle der Zukunft? Robin-Investoren sind offenbar überzeugt!

Die Aktie von FuelCell Energy setzt noch einen oben drauf. Mit unglaublichen 438 % steht diese Wasserstoffaktie auf Sicht von einem Jahr im Plus (Stand: 14.09.2020). Das riecht nach Übertreibung. Oder nach einem Geschäftsmodell, für das die Zeit gekommen ist. FuelCell Energy betreibt weltweit über 50 Brennstoffzellenkraftwerke, die mit Erdgas und Biogas betrieben werden. Ist das die Zukunft der Energieproduktion? Vielleicht!

Die Aktie von General Motors würden viele auf den ersten Blick nicht als Wasserstoffaktie betrachten. Doch spätestens nach der Beteiligung an Wasserstoff-Pionier Nikola (WKN: A2P4A9) ist auch der Dinosaurier aus Detroit mit im Wasserstoffgeschäft. Die Partnerschaft hat durchaus Potenzial. GM will den Pick-up-Truck „Badger“ von Nikola bauen, der ab 2022 auch mit Brennstoffzellenantrieb ausgeliefert werden soll. Die Brennstoffzellen werden dabei exklusiv von GM geliefert. Ein heißer Wasserstoff-Deal, der offenbar auch die Fantasie der Robinhood-Investoren beflügelt hat.

Orientierungshilfe: Ja. Investitionsstrategie: Nein.

Die Versuchung ist groß. Man könnte die Top 100 der Robinhood-Investoren einfach als Filter bei der Suche nach attraktiven Kaufgelegenheiten nutzen.

Alles, was die Schwarmintelligenz in die Top 100 spült, wird genauer unter die Lupe genommen. Der Rest bleibt unsichtbar.

Das wirkt auf den ersten Blick wie eine bequeme Investitionsstrategie. Doch mehr als eine Orientierungshilfe sehe ich in den Top 100 der Robinhood-Investoren nicht.

Die drei genannten Wasserstoffaktien sind ohne Zweifel einen Blick wert. Doch der Sektor hat noch wesentlich mehr zu bieten.

Die Aktie von Nel Asa (WKN: A0B733) hat es nicht in die Top 100 der Robinhood-App geschafft. Ist diese Wasserstoffaktie deshalb keinen Blick wert? Irgendwo auf der Welt wird es diesen einen Wasserstoffinvestor geben, dem die Nel-Aktie zur Perfektion seines Portfolios noch fehlt.

