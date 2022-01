Robinhood: Blase geplatzt

Die Robinhood-Aktie (WKN: A3CVQC) gerät vor dem Hintergrund der noch ausstehenden „Payment For Order Flow“-Lösung durch die US-Zulassungsbehörde SEC immer weiter unter Verkaufsdruck und notiert nur noch bei 15,17 US$, ein Minus von mehr als 50% in sechs Monaten. Die 38 US$ zum IPO waren wohl deutlich zu hoch gegriffen.

Mittels der Tochtergesellschaften Robinhood Financial und Robinhood Securities (und ferner Robinhood Crypto für Digitalwährungen) tritt Robinhood als sogenannter Broker Dealer ...





