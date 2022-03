Robinhood Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Am 18.03.2022, 13:05 Uhr notiert die Aktie Robinhood Markets mit dem Kurs von 13.39 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Wie Robinhood Markets derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Robinhood Markets erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Robinhood Markets-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (28,53 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 113,03 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 13,39 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Robinhood Markets erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Robinhood Markets verläuft aktuell bei 29,26 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 13,39 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -54,24 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 13,17 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Robinhood Markets-Aktie der aktuellen Differenz von +1,67 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Robinhood Markets. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Robinhood Markets daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Robinhood Markets von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.