"Robin Schulz - The Movie" am 24.2. einmalig & exklusiv bei CinemaxX: Vorverkauf läuft / Große Premiere der Musik-Doku samt Starbesuch in Hamburg proudly presented by Q/S designed by und Warner Music

Hamburg (ots) - Am 24. Februar präsentiert CinemaxX gemeinsam mitQ/S designed by und Warner Music in zehn ausgewählten Kinosdeutschlandweit die Musik-Dokumentation "Robin Schulz - The Movie"einmalig im Kino. Und das Beste: Der international gefeierte DJ undProduzent Robin Schulz stellt seine Film-Biografie höchstpersönlichim CinemaxX Hamburg-Dammtor vor - Red Carpet und Blitzlichtgewitterinklusive! Tickets für das exklusive Screening sowie limitierteKarten für die Film-Premiere in Hamburg gibt es ab sofort unterwww.cinemaxx.de/robinschulz.Er ist einer der erfolgreichsten DJs unserer Zeit, nun erobert derWarner Music / WePlay Ausnahmekünstler Robin Schulz auch dieKinoleinwand. "Robin Schulz - The Movie" begleitet den Star-DJ aufseinen Gigs, dokumentiert seine Zusammenarbeit mit David Guetta undzeigt, wie der international gefeierte Musiker seine erste eigeneModekollektion beim Label QS designt.Jeder Musikfan kennt Hits wie "Headlights" oder "Sugar". Am 24.Februar zeigt CinemaxX mit "Robin Schulz - The Movie" nun den Mannhinter den Sounds und Turntables auf der großen Leinwand. Im CinemaxXHamburg-Dammtor feiert der Film außerdem seine Premiere - natürlichin Anwesenheit des DJs.Aufgewachsen in Osnabrück, kaufte Schulz sich bereits mit 17Jahren seine ersten Turntables. Mit seinem Remix der Hitsingle"Waves" im Jahr 2014 landete der DJ direkt an der Spitze der Chartsin Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Seitdemjagt ein Chartstürmer den nächsten. Heute spielt Schulz in der Ligader ganz großen internationalen DJs.Der Master der coolen Beats zeigt sich in "Robin Schulz - TheMovie" so offen wie nie zuvor. Wer seinen Lieblings-DJ hautnaherleben will, hat nun die Gelegenheit dazu. Tickets für das einmaligeMusikerlebnis "Robin Schulz - The Movie" gibt es ab sofort an denKinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigenTicketautomaten, auf www.cinemaxx.de/events oder per Smartphone-Apps,die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werdenkönnen.Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:Berlin, Bielefeld, Dresden, Essen, Hamburg-Dammtor*, Hannover,München, Regensburg, Stuttgart-LH und Würzburg.*Limitierte Fan-Tickets für die PremierePressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHMaja NevesticTel: 040 45 06 8 179Mail: maja.nevestic@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell