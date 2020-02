Roberto Grasso - Neuer Geschäftsführer von Kimbo S.p.A

Neapel, Italien (ots/PRNewswire) - Wechsel am Ruder des führendenKaffeeproduzenten Kimbo S.p.A.: Der Verwaltungsrat hat Roberto Grasso einstimmigzum neuen Geschäftsführer der Gruppe gewählt.Der neue Geschäftsführer genoss die starke Unterstützung der gesamten FamilieRubino, die den Wert eines Managers mit konsolidierter internationaler Erfahrungf129r die weitere Stärkung des Unternehmens sieht.Mit der Erfahrung seiner umfangreichen Managementverantwortung innerhalb desUnternehmens wird Grasso in der Lage sein, zu Kimbos beschleunigtemEntwicklungsplan in Italien und im Ausland beizutragen. Der Beitrag desGeschäftsführers wird insbesondere im Hinblick auf die internationalen Märkteentscheidend sein, mit Blick auf neue Akquisitionen sowohl innerhalb des Sektorsals auch in der gesamten Wertschöpfungskette. All dies summiert sich zu weiterenglänzenden Wachstumsaussichten für die Gruppe, die bereits in etwa 80 Ländernpräsent ist.Roberto Grasso - Neapolitaner, wie Kimbo - kann auf eine lange internationaleKarriere als Topmanager bei Ferrero, dem führenden italienischen Unternehmen derinternationalen Lebensmittelindustrie, zurückblicken. In seinem Lebenslauf sindGeschäftsführerpositionen in verschiedenen Teilen der Welt, darunter Südamerika,Schweiz, Skandinavien, Indien, Australien und Neuseeland zu finden."Es ist eine wahre Ehre für mich, diese neue Position an der Spitze von Kimbo zuübernehmen, einem Spitzenunternehmen der italienischen Geschäftswelt, einemNamen, der viel zur Geschichte der Kaffeerösterei in Italien beigetragen hat undnun im Ausland als Botschafter des echten neapolitanischen Kaffees anerkanntist", kommentiert Roberto Grasso. "Die Herausforderung, vor der ich stehe, wirddarin bestehen, die Marke weiter zu entwickeln, ohne dabei jemals die Werte ausden Augen zu verlieren, die sie seit jeher auszeichnen: Qualität, Respekt vorder Tradition und die Fähigkeit, innovativ zu sein und die Kaffeekultur in dieWelt zu tragen".Kimbo ist seit mehr als 50 Jahren führend auf dem italienischen Kaffeemarkt undein Symbol für italienischen Kaffee und neapolitanischen Espresso. Diesorgfältige Auswahl der Rohstoffe, die Produktionskontrolle und dieRückverfolgbarkeit entlang der gesamten Produktionskette gewährleisten einhervorragendes Produkt, während die selektivsten internationalenZertifizierungen seinen Respekt für die natürlichen Ressourcen und die Umweltbescheinigen. Mit einem Gesamtumsatz von etwa 200 Millionen Euro und der Arbeitvon 200 Mitarbeitern wird Kimbo in Italien über alle Vertriebskanäle und imAusland vermarktet. Die Förderung des Bekanntheitsgrades des italienischenKaffees auf der ganzen Welt und die Präsentation der besonderen Qualitäten desneapolitanischen Espresso sind zwei Säulen der Unternehmensmission. DasUnternehmen arbeitet mit Respekt für Mensch und Umwelt, um ein echtesQualitätsprodukt, authentisch in Italien hergestellt, auf dem nationalen undinternationalen Markt verfügbar zu machen.www.kimbo.itLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1088997/Kimbo_Logo.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1088998/Roberto_Grasso.jpgPressekontakt:Angelica MaciTel: +39 0257378560Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141272/4518055OTS: Kimbo S.p.AOriginal-Content von: Kimbo S.p.A, übermittelt durch news aktuell