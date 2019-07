Baden-Baden (ots) -Zu Gast in einer neuen Ausgabe der SWR Show "Talk am See mit GabyHauptmann" sind diesmal Schlagerstar Roberto Blanco, dieAstronauten-Kandidatin Insa Thiele-Eich, Sänger Marc Marshall, derFotograf Stefan Nimmesgern sowie die Tierheimleiterin StefanieHeinrich. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was denSüdwesten Deutschlands in dieser Woche bewegt hat. Eine spannendeRunde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mitdem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit GabyHauptmann" am Samstag, 20. Juli, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen.Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.Roberto BlancoDer Schlagerstar ist seit Jahrzehnten erfolgreich im Showbusinessund wurde unter anderem durch seine Single "Ein bisschen Spaß musssein" bekannt. Der 82-Jährige steht nach wie vor regelmäßig auf derBühne und begeistert seine Fans mittlerweile auch mit Swing.Insa Thiele-EichDie Meteorologin bewarb sich 2017 als potenzielle Kandidatin füreinen Flug ins All. Aus mehreren hundert Bewerberinnen schaffte siees unter die Besten. In der Sendung spricht sie über ihr großes Ziel,nächstes Jahr als erste deutsche Astronautin ins Weltall zu fliegen.Marc MarshallDer Sänger und Entertainer präsentiert am 3. August seine"Herzschlag-Momente" im SWR Fernsehen. Marc Marshall erzählt dabeidie persönliche Geschichte von Menschen und singt deren Herzenssong.Stefan NimmesgernDer Fotograf sorgt mit seinen Landschaftsfotos weltweit fürAufsehen. Er lebt seit zehn Jahren mit einem Spenderherz und lässtsich dennoch nicht davon abhalten, sogar den Gipfel des Himalajas zubesteigen.Stefanie HeinrichSeit zehn Jahren leitet Stefanie Heinrich ein Tierheim in Landauin der Pfalz. In "Talk am See mit Gaby Hauptmann" spricht sie überbewegende Tierschicksale, die vor allem in der Urlaubszeit nichtselten sind.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 20. Juli 2019, 21:50Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter:http://swr.li/swrfernsehentalkamseerobertoblancoFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell