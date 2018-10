München (ots) -Robert plant eine Überraschungsparty für Carmens Geburtstag- Neue Doppelfolgen über Deutschlands wohl bekanntesteMillionärs-Familie- Montag, 29. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIPartys, Freudentränen und eindrucksvolle Autos - bei den Geissensgeht es wieder heiß her. Um den geliebten Q7 mit einem angemessenenDenkmal zu ehren, hat sich Robert etwas ganz Besonderes einfallenlassen. Auch bezüglich Carmens Geburtstag ist der Millionär wiederkreativ geworden und rührt seine Frau mit einer spektakulärenÜberraschung zu Tränen.Nachdem das Millionärspaar ihre drei neuen Autos von Deutschlandnach Monaco überführt haben, geht es für sie und zwei befreundetePaare weiter nach St.Tropez. Dort testen sie das eigene Hotel derGeissens, die "Villa Geissini"."Neues kommt, Altes geht"-sagt man. Um den Garten der Villa zuoptimieren hat Robert eine gestalterische Idee: Er möchte aus seinerdemolierten Familienkutsche eine Skulptur machen. Kurzerhand wird derBoden des Anwesens ausgehoben und die "Schnauze" des Wagens in derErde versenkt. Auch Carmen soll mit anpacken, diese findet die Ideeihres Gatten allerding etwas fragwürdig, beerdigt aber trotzdem gerneihr ehemaliges Gefährt. Wie es sich für eine richtige Beerdigunggehört, wird die Grabstätte mit einem passenden Grabstein versehen.Robert organisiert eine Überraschungsparty, anlässlich Carmens 52.Geburtstages. Hierfür lässt er alte wie auch neue Freunde nach St.Tropez einfliegen. Unter anderem mit dabei sind Natascha, Carmensbeste Freundin, und die geheimnisvolle Andy, welche Carmen seit 23Jahren nicht mehr gesehen hat. Die Vorfreude ist bei allenBeteiligten groß. Carmen ist ahnungslos und bereits von derÜberraschungsparty gerührt. Als dann nach und nach ihre alten Freundeauftauchen, kann sie ihre Freudentränen nicht mehr zurückhalten.Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklichglamouröse Familie!" am Montag, 29. Oktober 2018, um 20:15 Uhr beiRTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64 185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell