Robert Walters: Ist das wirklich alles?

Am 08.04.2020, 04:31 Uhr notiert die Aktie Robert Walters an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 366 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Human Resource & Employment Services".

Die Aussichten für Robert Walters haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Robert Walters für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Robert Walters für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Robert Walters insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,5 ist die Aktie von Robert Walters auf Basis der heutigen Notierungen 82 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (35,46) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Robert Walters-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (660 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 109,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 315 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Robert Walters eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.