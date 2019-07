Robert Walters: Tut sie es noch ein Mal?

Robert Walters weist am 29.07.2019, 11:18 Uhr einen Kurs von 518 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Human Resource & Employment Services" geführt.

Unsere Analysten haben Robert Walters nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Robert Walters gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,28 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 36,84 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Robert Walters investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,88 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 0,59 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Die Robert Walters ist mit einem Kurs von 518 GBP inzwischen -15,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -11,14 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.