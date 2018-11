Robert Walters: Was ist jetzt zu tun!

Robert Walters weist zum 09.11.2018 einen Kurs von 620 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Human Resource & Employment Services" geführt.

Unser Analystenteam hat Robert Walters auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Robert Walters ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Commercial Services) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,08 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,79 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Robert Walters erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Robert Walters aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (775 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 620 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Robert Walters erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Robert Walters in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Robert Walters haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Robert Walters bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.