Mainz (ots) -"Größter Skandal seit Watergate" - das gehörte im zurückliegendenUS-Wahlkampf zur Rhetorik des gewählten Präsidenten Donald Trump. Wersich angesichts des aufgeheizten politischen Klimas in denVereinigten Staaten noch einmal an diesen "größten Skandal der USA"zurückerinnern möchte, für den hält ZDFinfo am Sonntag, 15. Januar2017, 20.15 Uhr, ein besonderes Angebot bereit: die von RobertRedford produzierte 90-minütige Dokumentation "Watergate" wirft einneues Licht auf einen der größten Eklats in Amerikas Geschichtewirft.Mit fesselndem Archivmaterial, spannenden Interviews undschockierenden Mitschnitten aus dem Oval Office enträtselt der Filmeinen Skandal, der mit einem "drittklassigen Einbruchsversuch" begannund immer weiter eskalierte, bis er schließlich mit derAmtsniederlegung Richard Nixons endete - dem bislang einzigenRücktritt eines amerikanischen Präsidenten. Die Doku geht auch derFrage nach, welche Auswirkungen Watergate bis heute hat. Für RobertRedford war die Arbeit an der Doku nicht die erste filmischeBeschäftigung mit der "Watergate-Affäre". 1976 spielte er im Film"Die Unbestechlichen" den "Washington Post"-Journalisten BobWoodward. Auch Dustin Hoffman, der im Film den Journalisten CarlBernstein spielt, kommt in der Doku zu Wort.Eingebettet ist die ZDFinfo-Erstausstrahlung in einenAmerika-Doku-Tag in ZDFinfo, der morgens um 9.45 Uhr mit "Flucht indie USA - die Illusion vom besseren Leben" und dem Zweiteiler "Blackin the USA" (ab 10.30 Uhr) beginnt und erst weit nach Mitternachtendet. Im Anschluss an "Watergate - Der größte Skandal der USA" sinddie Dokus "Duell ums Weiße Haus" (21.45 Uhr), "Rassismus in Uniform -Polizeigewalt in den USA (23.15 Uhr) sowie "USA - die gekaufteDemokratie" (23.55 Uhr) noch einmal in ZDFinfo zu sehen.