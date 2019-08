Robert Halver: Alle schauen auf Jackson Hole – mehr als leckeres Essen für die Teilnehmer?

In diesen Börsenzeiten schauen alle auf die Äußerungen der Notenbankpräsidenten. So auch zum Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den USA. Während die FED dort nach den zurückliegenden Leitzinsanhebungen wieder korrigieren muss, herrscht in Europa die Nullzinspolitik. Welche Taktik wohl die klügere ist? Was die politische Motivation angeht, so sieht Robert Halver auf allen Seiten Fallstricke.

