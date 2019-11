Bonn (ots) - Der wiedergewählte grüne Parteivorsitzende Robert Habeck hat seinePartei beim Parteitag in Bielefeld zu Realismus bei der Bewältigung der großenZukunftsaufgaben aufgefordert. In der Politik gehe es darum, so viel zu fordern,wie umsetzbar sei, "an die Grenze zu gehen, aber nicht darüber hinaus", sagteHabeck, der im Fernsehsender phoenix (Samstag, 16. November) ergänzte: "Es gilt,das Mögliche zu tun, das Notwendige möglich zu machen, aber nicht mit demHintern einzureißen, was wir gerade mit den Händen aufbauen, also uns nicht mitvöllig utopischen Vorstellungen außerhalb der Debatte stellen." Radikale Pläneund Vorschläge brächten gar nichts, wenn man damit die Wirklichkeit nichtverändern könne, denn "wir müssen damit rechnen, dass wir in die Verantwortungkommen, das auch alles umzusetzen", meinte Habeck und warnte vor über bestimmteGrenzen hinausgehende Forderungen.Realismus bedeute allerdings nicht, wenig zu tun und abzuwarten. "Wir wollen unswas zutrauen, aber eben nicht spinnert sein." Gerade bei den erneuerbarenEnergien müsse man sich ambitionierte Ziele setzen, alles aber unter einen"Realismus-Vorbehalt" stellen. Habeck glaubte, dass die übrigen politischenParteien mit harten Attacken auf die Vorschläge der Grünen reagieren würden. Manwerde versuchen, nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen, "jedenfalls dannnicht, wenn sie unsachlich, polemisch oder mit Lügen arbeiten". Stattdessenwolle man mit einer optimistischen und den Menschen zugewandten Politikantworten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell