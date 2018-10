Mainz (ots) -In der "heute-show"-Ausgabe am Freitag, 2. November, 22.30 Uhr,begrüßt Oliver Welke mit Robert Habeck, dem Ko-Vorsitzenden vonB'90/Die Grünen, wieder einen Berliner Spitzenpolitiker im Studio.Der promovierte Geisteswissenschaftler und vierfacheFamilienvater, der sich in kurzer Zeit vom politischen Quereinsteigerzum Hoffnungsträger der Grünen entwickelte, steht Oliver Welke Redeund Antwort. Im Mittelpunkt des Talks stehen der derzeitige Höhenflugseiner Bündnisgrünen und die Krise der Volksparteien.In früheren Ausgaben der "heute-show" waren mit Claudia Roth,Rainer Brüderle, Wolfgang Bosbach, Wolfgang Kubicki, Hannelore Kraft,Peter Altmaier, Anton Hofreiter, Peter Tauber, Gregor Gysi und JensSpahn bereits prominente Politiker zu Gast.https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/heuteshowhttps://facebook.com/heuteshowAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/heuteshowPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell