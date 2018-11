Hamburg (ots) - Robert Habeck äußerte sich am Sonntag, 25.11.2018,bei der ZEIT MATINEE zur Zukunft der EU: "Die Defizitkriterien müssengeändert werden". Schließlich sei Deutschland das erste Land gewesen,das die Kriterien nicht eingehalten habe. Im Gespräch mitZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletterverglich der Grünen-Vorsitzende die unterschiedliche Situation dereuropäischen Länder mit dem Länderfinanzausgleich in Deutschland: "Esgibt Unterschiede zwischen Dithmarschen und dem Allgäu."Habeck forderte nicht weniger sondern mehr europäische Einigung:"Ein Europa der Vaterländer ist kein Europa". Und er betonte, dassein einzelnes Land beispielsweise in Bezug auf internationaleKonzerne wenig, ein einiges Europa aber viel erreichen könne. AlsBeispiel nannte Robert Habeck die DSGVO: "Jetzt, wo Europa dieDatenschutzverordnung einführt, macht Facebook die Regeln zu seineminternationalen Standard".Kritisch äußerte er sich über die deutsche Regierungspolitik:"Wenn wir die schwarze Null im Haushalt über Europa stellen, habenwir nichts verstanden".Pressekontakt:Kay StelterLeiter LeserveranstaltungenTelefon: +49 (0)40 3280-145E-Mail: kay.stelter@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell