Hamburg (ots) - Der Haussegen bei Carmen (51) und Robert Geiss(53) hängt schief. Im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 15.03.)verraten die TV-Millionäre, wie es um ihre Ehe steht und wie sie sieretten wollen.Machen Carmen und Robert tatsächlich Schluss oder kann dasprominente TV-Paar seine Differenzen überwinden? Die beiden wollenvor allem nichts verheimlichen: "Wir sind als offenes und ehrlichesPaar bekannt geworden, das seine Meinung sagt. Und das sind wir auchheute noch", so Carmen. Was hat Robert also zu seinem Fremdflirt zusagen? "Das war eine unangenehme Situation. Ich habe mit meinen Jungsgeblödelt und Carmen damit sehr verletzt. Im Nachhinein ist dasnatürlich doof", gesteht er, fährt aber fort: "Ich bin seit mehr als30 Jahren mit dieser Frau zusammen. Und es gibt keine andere. Ich binmir da so sicher, dass ich auch blöde Scherze und Sprüche machenkann."Carmen weiß, dass sie für Robert die einzige ist, aber "wenn ichRobert dann in eindeutigen Posen mit anderen Frauen sehe, verletztmich das - wie es jede Ehefrau verletzen würde. Da fehlt Roberteinfach etwas Empathie. Aber so habe ich ihn ja kennengelernt", lachtsie.Es sei selbstverständlich, dass man in einer so lange andauerndenBeziehung auch mal über Scheidung nachdenke, aber dann gehen diebeiden sich eine Zeit aus dem Weg, um danach wieder zusammenzufinden.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 12/2017, EVT 15.03.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.