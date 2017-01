Hamburg (ots) - Laut Medienberichten besitzen die GeissensWeinflaschen, auf denen Hitlers Gesicht abgebildet ist. In CLOSER(EVT 11.01.) nimmt Robert (52) zu den Vorwürfen Stellung.Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, besitzen Carmen (51)und Robert Geiss (52) Weinflaschen, auf denen die Gesichter von AdolfHitler (Tod mit 56), Heinrich Himmler (Tod mit 44) und BenitoMussolini (Tod mit 61) abgebildet sind. "Robert hat sie im Hausstehen", sagte ein Insider zur "Bild"-Zeitung. "Wenn er sie rausholt,parodiert er dazu auch mal Hitler. Er findet das furchtbar lustig."Alles Quatsch! "Ich kenne diese Flaschen nicht und habe keine Ahnung,wo sie herkommen", stellt der 52-Jährige gegenüber CLOSER klar. "Beiuns gehen ständig Leute ein und aus - es wäre kein Problem, dieFlaschen einfach bei uns abzustellen." Der Wirbel ärgert den TV-Star."Das sind wieder irgendwelche Leute, die mich und meine Familie inden Dreck ziehen wollen." Generell würde er sich eher als unpolitischbezeichnen: "Ob nun Merkel, Obama oder Trump - ich habe damit nichtwirklich was am Hut. Natürlich weiß ich, was in der Welt passiert,und kläre auch meine Kinder darüber auf, aber mehr auch nicht." Einweiterer Vorwurf sind rassistische Äußerungen: "Schwarze hat erdamals auch als Bimbos bezeichnet." Robert streitet dies ebenfallsab: "Die Kinder von Éric Abidal, einem ehemaligen Fußballer derfranzösischen Nationalmannschaft, sind sehr gute Freunde meinerbeiden Töchter. Er würde doch wohl kaum mit seiner Familie bei unsein- und ausgehen, wenn ich ständig Hitler-Witze reißen oderrassistische Bemerkungen machen würde!" Den Nationalsozialismus zupropagieren würde Robert niemals in den Sinn kommen! "Dass esgrausame Zeiten waren und so etwas nie wieder passieren darf, istdoch klar. Das habe ich auch schon meinen Kindern ausführlicherklärt." Gegenüber CLOSER stellt der Millionär klar: "Ich bin keinRassist, sonst würde ich nicht seit 21 Jahren in dem multikulturellenStadtstaat Monaco leben."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 03/2017, EVT: 11.01.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell