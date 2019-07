Robert Geisendörfer Sonderpreis für funk-Geschäftsführer (FOTO)

Mainz (ots) -Florian Hager, Programmgeschäftsführer von funk, sowie SophieBurkhardt, stellvertretende Programmgeschäftsführerin, werden 2019mit dem Robert Geisendörfer Sonderpreis geehrt. Mit der Auszeichnungwürdigt die Jury ihre Leistung für die Konzeption und den Aufbau vonfunk, dem gemeinsamen Content-Netzwerk von ARD und ZDF.Die Jury lobte in ihrer Begründung die beidenProgrammgeschäftsführer dafür, dass sie die Chance ergriffen haben,den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf neue Weise für die Jugendanschlussfähig zu machen. funk ging im Oktober 2016 an den Start undhat es seitdem geschafft, prominent auf allen relevantenOnlineplattformen vertreten zu sein. Damit leiste das junge Angebotvon ARD und ZDF einen herausragenden Beitrag zum gesellschaftlichenDiskurs und trage zur Zukunftsfähigkeit und Plausibilität desöffentlich-rechtlichen Rundfunks überzeugend bei.Florian Hager ist seit Juni 2015 in seiner Funktion alsProgrammgeschäftsführer tätig. Sophie Burkhardt wurde im November2015 stellvertretende Programmgeschäftsführerin.Der Sonderpreis wird am Donnerstag, 26. September 2019, inZusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in Berlinverliehen. Die Laudatio hält Dr. Yvette Gerner, designierteIntendantin von Radio Bremen. Die Gewinner der weiteren Preise werdenam Tag der Verleihung bekanntgegeben.Der Robert Geisendörfer Preis wird seit 1983 alljährlich fürherausragende publizistische Leistungen deutscher Hörfunk- undFernsehsender verliehen. Der Medienpreis der Evangelischen Kirchewürdigt insbesondere Sendungen, die das persönliche und sozialeVerantwortungsbewusstsein stärken, die zur gegenseitigen Achtung derGeschlechter und zum guten Miteinander von Einzelnen, Gruppen undVölkern beitragen, die die christliche Orientierung vertiefen undeinen Beitrag zur Überwindung von Gewalt leisten.Ansprechpartner: funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990,presse@funk.net;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/funkhttps://presse.funk.nethttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell