Robert Geisendörfer Preis für zwei NDR Produktionen

Hamburg (ots) - Für zwei NDR Produktionen gibt es den Robert Geisendörfer Preis2019: Autorin Birgit Wärnke wird für ihre Reportage "Panorama - die Reporter:Zurück im Osten" in der Kategorie Fernsehen ausgezeichnet, DrehbuchautorinLeonie Bongartz und Regisseur Klaus Knoesel für die Verfilmung von "Das Märchenvon der Regentrude" nach Theodor Storm in der Kategorie Kinderfernsehpreis. DerPreis wird am Donnerstag, 26. Oktober, in Berlin verliehen. Den Sonderpreis derJury des Robert Geisendörfer Preises 2019 bekommt in diesem Jahr funk, dasgemeinsame Content-Netzwerk von ARD und ZDF.NDR Intendant Lutz Marmor: "Die Preise würdigen die journalistischeStärke, die große Kreativität und Innovationskraft unsererProgrammschaffenden von der persönlichen Recherche, die ihr Publikumhervorragend mit einbezieht, über beste Unterhaltung durch eineMärchenverfilmung bis zu überzeugenden Angeboten online. Ich gratuliereden Preisträgerinnen und Preisträgern sowie allen Beteiligten sehrherzlich!"Für "Panorama - die Reporter: Zurück im Osten" ist Birgit Wärnke in ihrealte Heimat gefahren, die Gemeinde Groß Kreutz in Brandenburg, um zuverstehen, woher die dort empfundene Unzufriedenheit kommt - mit demLand, der Politik, der Regierung. "Herausragend getextet, erhellendmontiert, fasst die Reportage das Gerechtigkeitsthema nachdrücklich an.Dabei wahrt sie genügend Distanz, um dem Zuschauer Mit- und Nachdenken zuermöglichen. Ein Paradebeispiel der hohen Kunst einer gelungenenReportage?, begründete die Jury ihre Preisvergabe. Redakteure waren AnjaReschke und Lutz Ackermann. Der Film hatte im März 2018 im NDR FernsehenPremiere und steht im Netz unter http://ots.de/xbShEx."Das Märchen von der Regentrude" entstand unter der Federführung desNorddeutschen Rundfunks für die ARD-Märchenreihe "Sechs auf einenStreich" und war erstmals im Weihnachtsprogramm 2018 im Ersten zu sehen."Leonie Bongartz' Adaption von Theodor Storms Märchen zeichnet sich durcheine Form der Modernisierung aus, die dem Geist der Vorlage treu bleibt,die Geschichte aber gerade auch unter der Regie von Klaus Knoeselfeinfühlig durch Witz und Ironie ergänzt", befand die Jury des RobertGeisendörfer Preises. Für den Film standen u.a. Janina Fautz, RafaelGareisen, Axel Prahl, Gabriela Maria Schmeide sowie Ina Weisse alsRegentrude vor der Kamera. Produzenten waren Elke Ried und ThorstenFlassnöcker (Zieglerfilm Köln), die Redaktion hat Ole Kampovski.Der Sonderpreis der Jury 2019 für funk geht an Sophie Burkhardt,stellvertretende Programmgeschäftsführerin, und Florian Hager,Programmgeschäftsführer von funk. Aus der Jury-Begründung: "Die beidenProgrammgeschäftsführer haben beherzt die Chance ergriffen, denöffentlich-rechtlichen Rundfunk auf neue Weise für die Jugendanschlussfähig zu machen. (...) Mit ihrer Experimentierfreude undfrischem Mut hat funk inzwischen über hundert neue und sehenswerteFormate hervorgebracht. Damit leistet das junge Angebot von ARD und ZDFeinen herausragenden Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs und trägt zurZukunftsfähigkeit und Plausibilität des öffentlich-rechtlichen Rundfunksüberzeugend bei."Der Robert Geisendörfer Preis ist der Medienpreis der EvangelischenKirche, der in Gedenken an den christlichen Publizisten RobertGeisendörfer (1910-1976) seit 1983 jährlich vergeben wird. Die Preisesind insgesamt mit 30.000 Euro dotiert, der Sonderpreis ist undotiert.Gewürdigt werden "Sendungen aus allen Programmsparten, die daspersönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken, zum gutenMiteinander von Einzelnen, Gruppen, Völkern und zur gegenseitigen Achtungder Geschlechter beitragen".