Mainz (ots) -Die ZDF-Serie "Stadt, Land, Bus" wurde am Dienstag, 16. Oktober2018, mit dem Robert Geisendörfer Preis für Kinderprogrammeausgezeichnet. "Stadt, Land, Bus" wurde im November 2017 bei KiKAerstausgestrahlt und bildete den Auftakt des KiKA-Themenschwerpunkts"Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben". Die komplette Serieist in der ZDFmediathek abrufbar.In "Stadt, Land, Bus" aus der Sendereihe "Der Goldene Tabaluga"entdecken fünf junge Filmemacher unterschiedlicher Herkunft gemeinsamihre Heimat Deutschland. Die Dokutainment-Serie mit acht Folgenbegleitet die Jugendlichen drei Wochen lang auf ihrer Reise querdurch Deutschland. Mit der Kamera in der Hand wollen sieherausfinden, was "typisch deutsch" ist. Start- und Endpunkt dieserReise ist Niederdorla in Thüringen, die geografische MitteDeutschlands. Ihr Weg führt die Jugendlichen jeweils auch zu ihrenHeimatorten: Ahrbeck, Hagen, Wolzburg, Gerlingen und Dresden.Der Robert Geisendörfer Preis wird seit 1983 alljährlich fürherausragende publizistische Leistungen deutscher Hörfunk- undFernsehsender verliehen. Der Medienpreis der Evangelischen Kirchewürdigt insbesondere Sendungen, die das persönliche und sozialeVerantwortungsbewusstsein stärken, die zur gegenseitigen Achtung derGeschlechter und zum guten Miteinander von einzelnen, Gruppen undVölkern beitragen, die die christliche Orientierung vertiefen undeinen Beitrag zur Überwindung von Gewalt leisten.