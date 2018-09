Hamburg (ots) - Das NDR Hörspiel "Die Umsiedler" wird mit einemRobert Geisendörfer Preis in der Kategorie Hörfunk ausgezeichnet. DasRadiostück nach dem gleichnamigen Kurzroman von Arno Schmidt wurde am26. April 2017 auf NDR Kultur urgesendet und ist eine Koproduktionmit dem WDR. Der Robert Geisendörfer Preis wird am 16. Oktober inMünchen verliehen.NDR Intendant Lutz Marmor: "Vertreibung, Flucht und Hoffnung aufein neues Leben: Der Autorin Anna Pein, dem Regisseur Oliver Sturmund der Dramaturgin Christiane Ohaus ist es gelungen, ein ernstesThema der deutschen Nachkriegszeit berührend umzusetzen. Gleichzeitigist das Hörspiel 'Die Umsiedler' ein eindringlicher Beitrag zuraktuellen Flüchtlingsdebatte. Dafür ist der Robert Geisendörfer Preiseine verdiente Auszeichnung.""Die Umsiedler" spielt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.In seinem 1953 erschienenen Kurzroman schildert Arno Schmidt dieEntbehrungen und Strapazen der erzwungenen Auswanderung in seinerebenso präzisen wie expressiven Sprache und mit der ihm eigenenbissigen Komik. Die Bearbeitung der Romanvorlage für das Hörspielübernahm Anna Pein, Regie führte Oliver Sturm, Dramaturgin warChristiane Ohaus. Am Mittwoch, 19. September, sendet NDR Kultur dasHörspiel "Die Umsiedler" erneut ab 20.00 Uhr im Radio.Der Robert Geisendörfer Preis ist der Medienpreis derEvangelischen Kirche, der in Gedenken an den christlichen PublizistenRobert Geisendörfer (1910-1976) seit 1983 jährlich vergeben wird. Dieeinzelnen Preise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert. Gewürdigt werdenherausragende publizistische Leistungen deutscher Hörfunk- undFernsehsender, die - so die Satzung - "das persönliche und sozialeVerantwortungsbewusstsein stärken, die zur gegenseitigen Achtung derGeschlechter und zum guten Miteinander von einzelnen, Gruppen undVölkern beitragen, die die christliche Orientierung vertiefen undeinen Beitrag zur Überwindung von Gewalt leisten".Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell