Im Haus des Rundfunks in Berlin ist am Donnerstagabend (26.09.2019)der 36. Robert Geisendörfer Preis für Hörfunk- undFernsehproduktionen vergeben worden.In der Kategorie "Kinderfernsehpreis" bekamen Marcus Sauermann(Autor) und Henrike Vieregge (Redakteurin) eine Auszeichnung - fürdie WDR-Serie "Trudes Tier" in zwei Spezialausgaben der "Sendung mitder Maus". In der einen Sendung ging es um virtuelle Realität, in deranderen um psychische Erkrankungen.In der Begründung der Jury "Kinderprogramme" heißt es: "Die beidenklug konzipierten Trickfilme aus der Reihe "Trudes Tier" sindausgezeichnete Beispiele dafür, wie auch mit unterhaltsamen ElementenWissen und Empathie vermittelt werden kann."Die Jury möchte ihre Entscheidung auch als Auszeichnung für dasGesamtkonzept der beiden "Maus"-Spezialausgaben verstanden wissen,weil sie wichtige Themen facettenreich beleuchtet hätten.Die Zuschauer der "Sendung mit der Maus" kennen "Trudes Tier" schonlänger: Seit 2014 sind die Geschichten von Trude und ihrem neuenMitbewohner regelmäßig in der WDR-Kindersendung zu sehen. DieTitelrollen sprechen der Comedian Bernhard Hoëcker (Tier) und dieSchauspielerin Ruth Macke (Trude). "Trudes Tier" ist eine Produktionvon Studio Soi im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks.Mit dem Robert Geisendörfer Preis, dem Medienpreis der EvangelischenKirche, werden Sendungen aus allen Programmsparten ausgezeichnet, diedas persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken, zumguten Miteinander von Einzelnen, Gruppen, Völkern und zurgegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen.