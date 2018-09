Robert Geisendörfer Preis 2018: Der WDR erhält vier Auszeichnungen und den Sonderpreis der Jury

Köln (ots) -Der WDR konnten in allen Kategorien des Robert Geisendörfer Preises2018 überzeugen: Hörfunk, Fernsehen und Kinderfernsehen. Zudem gibtes in diesem Jahr einen Sonderpreis der Jury für dieWDR-Hörfunkjournalistin Bettina Rühl.Kategorie Hörfunk & Sonderpreis der JuryDas Kulturradio WDR 3 ist in diesem Jahr gleich dreimal in derPreisriege des Robert Geisendörfer Preises 2018 vertreten.Für das WDR 3-Hörspiel "Lauter liebe Worte" erhalten Autor KarlheinzKoinegg und WDR-Regisseur Martin Zylka eine Auszeichnung (WDR3-Redaktion: Christina Hänsel). Das Hörspiel erzählt die Geschichtevon Koineggs Vater, der sich das Leben nahm, als sein Sohn noch einKind war. Es blickt zurück auf das Arbeitermilieu im Ruhrgebiet der1960er-Jahre und den Umgang mit psychischer Krankheit -beziehungsweise das Schweigen darüber. "Dass Koinegg trotz derpersönlichen Betroffenheit eine versöhnliche Sicht auf das Vergangenegelingt, macht das Hörstück besonders wertvoll", lautet dieBegründung der Jury.Einen Preis gibt es auch für die Autorin/Bearbeiterin Anna Pein undden Regisseur Oliver Sturm für die NDR/WDR-Koproduktion "DieUmsiedler" (WDR 3-Redaktion: Isabel Platthaus). Das Hörspiel - nacheinem Roman von Arno Schmidt - setzt sich mit der Situation der rundzwölf Millionen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg und derenWiedereingliederung auseinander. In der Jury-Begründung heißt es, dasHörspiel erhalte durch die Einarbeitung von Tondokumenten aus denfrühen 50er Jahren eine ungeahnte Aktualität.Den Sonderpreis der Jury erhält die Hörfunkjournalistin Bettina Rühl.Die Jury würdigt damit ihre "herausragende, unermüdliche undjahrelange Berichterstattung aus und über Afrika". Im Auftrag des WDRhat Bettina Rühl allein sechs Features für das ARD radiofeaturerecherchiert. Zuletzt erschienen "Folterkammer Eritrea - Über dieFinanzierung einer Diktatur" (WDR 2016) und "Die Drogenbarone vonMali - Über Kriegstreiber und eine Friedensmission" (WDR 2018)."Bettina Rühl analysiert scharf und zeichnet differenzierte Bilder,die frei von Pathos und Klischees das Leben in Afrika darstellen", sodie Jury. Sie erinnere im Radio unermüdlich an den "vergessenenKontinent" und helfe, das meist ziemlich vage Bild von Afrika zukonturieren und zu korrigieren.Kategorie FernsehenDie Autoren Eva und Volker A. Zahn sowie Regisseurin Nicole Weegmanngewinnen in der Kategorie Fernsehen mit dem Fernsehdrama "Das LebenDanach". Der WDR/ARD-Fernsehfilm (WDR-Redaktion: Lucia Keuter)richtet den Fokus auf die Überlebenden der Loveparade-Katastrophe,die noch immer unter dem Erlebten leiden. Die Jury begründet: "DerFilm erzählt eine fiktive Geschichte der realen Tragödie derDuisburger Love Parade und vermittelt: Genauso könnte es gewesensein. Der Film ist ein hochkomplexes Trauerdrama, das sich konsequentmit den Folgen von Schuldgefühlen und der Frage von Schuldauseinandersetzt, ganz nebenbei die institutionalisiertenBewältigungsversuche aufs Korn nimmt und am Ende des Tunnelsvielleicht sogar die Möglichkeit des Verzeihens andeutet."Kategorie KinderfernsehenDie Autoren Birte Müller-Wittkuhn und Matthias Wittkuhn sowie Oliviaund Willi Wittkuhn als Mitwirkende erhalten den Robert GeisendörferPreis in der Kategorie Kinderfernsehen für "Planet Willi". DieSpezialausgabe der "Sendung mit dem Elefanten" befasst sich mit derWelt von Willi, einem Jungen mit Down-Syndrom (Redaktion: HeikeSistig, Regie: Renate Bleichenbach). "'Planet Willi' ist das perfekteBeispiel für die Kunst, ein anspruchsvolles Thema in schlüssigeBilder zu übersetzen. Da Willis Schwester Olivia als Erzählerin durchdie Sendung führt und er die Hauptfigur ist, wird die gesamte FamilieWittkuhn ausgezeichnet", erklärt die Jury.Über den PreisDer Robert Geisendörfer Preis ist der Medienpreis der evangelischenKirche. Er prämiert jährlich Medienproduktionen, die besonders zusozialer Verantwortung und gegenseitigem Respekt beitragen. DiePreisverleihung findet am 16. Oktober 2018 in München inZusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk statt.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR-PressedeskTelefon: 0221 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell