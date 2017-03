Hamburg (ots) -Der Schauspieler Robert De Niro spricht im neuen ZEITmagazin MANNüber das Verhältnis zu seinem Vater. De Niros Vater war ein Künstler,der zeit seines Lebens nie die öffentliche Anerkennung bekam, die ersich gewünscht hat. Robert De Niro sagt: "Er war ein komplizierterMann." Und weiter: "Ich habe nicht verstanden, wovor mein Vater Angsthatte."Als De Niro seinen Vater Anfang der sechziger Jahre in Frankreichbesuchte, wo der Vater zwischenzeitlich lebte, war er ratlos. "Ichsagte zu meinem Vater: 'Du hast so viele deiner Bilder in deinerWohnung herumstehen, warum gehen wir nicht zusammen in die Galerienund bieten sie dort an? Was hast du zu verlieren?'"De Niro selbst hat aus dem Verhalten seines Vaters für seineeigene Karriere früh Konsequenzen gezogen: "Ich bin zu allen offenenCastings gegangen, von denen ich gehört habe. Ich hatte keine Angstdavor, zurückgewiesen zu werden. Ich hatte nicht mal einen Agenten.Ich bin einfach hingegangen, habe mich angeboten."Der Vater ist 1993 gestorben, und der Sohn hat das Studio seinesVaters bis heute im Originalzustand belassen. Manchmal besucht er es."Die Besuche tun mir gut. Ich habe das Gefühl, dass ich ihm dasschuldig bin. Ich lasse das Studio in diesem Zustand, damit meineKinder, seine Enkel, sehen können, wie er gelebt hat."Die französische Fotografin Brigitte Lacombe hat Robert De Nirofür das Titelbild der aktuellen Ausgabe von ZEITmagazin MANNfotografiert. Den vollständigen Artikel senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bitte beachten Sie die Quellenangabe"ZEITmagazin MANN".Die neue Ausgabe erscheint am Dienstag, 14. März 2017; derCopypreis liegt bei 8,50 Euro.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Valerie NebeUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 1323Fax: 040 / 32 80 - 558E-Mail: valerie.nebe@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell