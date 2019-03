Robert Brannekämper und Johannes Hintersberger: Ein Wissenschaftshaushalt der Rekorde

Finanztrends Video zu



München (ots) - Zu den aktuellen Beratungen des Doppelhaushalts2019/2020 im Haushaltsausschuss erklärt Robert Brannekämper, derVorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst im BayerischenLandtag: "Zusammen mit den Leistungen für den Schulbereich geben wirin Bayern jeden dritten Euro für Bildung aus. Auch der Etat fürWissenschaft und Kunst erreicht einen neuen Allzeit-Höchststand: mitüber 7 Milliarden Euro steigen die Ausgaben gegenüber dem Jahr 2018um 6 Prozent und dann im Jahr 2020 nochmal um weitere 2,4 Prozent aufknapp siebeneinhalb Milliarden Euro. Die für den Hochbaubereitgestellten Mittel haben wir deutlich gesteigert: von 400Millionen Euro im Jahr 2018 auf 505 Millionen 2019 und dann auf 570Millionen Euro im Jahr 2020. Auch die Kultur ist ein starkesHandlungsfeld unserer Politik: Einschließlich der Ansätze in anderenEinzelplänen sind hier fast zwei Milliarden Euro vorgesehen. Ichnenne hier als Beispiele das neue Museum für Bayerische Geschichte inRegensburg sowie das neue Staatstheater in Augsburg."Johannes Hintersberger, der Mitberichterstatter zu Einzelplan 15(Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) aus demHaushaltsausschuss ergänzt:"Zum ersten Mal erhalten die Universitätsklinika einenautomatischen Ausgleich der Tariferhöhungen. Der Innovationsfonds fürdie Hochschulen wird massiv aufgestockt. Einen deutliches Signalsetzen wir beim Aufbau der Universitätsmedizin in Augsburg, für denim Doppelhaushalt 176 Millionen Euro bereitgestellt werden."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell