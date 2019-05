Robert Brannekämper: Preiswertere Sanierung ausarbeiten und mehr Bundesmittel für Deutsches Museum aushandeln

München (ots) - "Bevor über weitere Kostendeckel diskutiert oderein neuer finanzieller Rahmen gesetzt wird, sind die Museums- und dieBauleitung des Deutschen Museums aufgefordert, gemeinsam nach neuen,preiswerteren Sanierungslösungen zu suchen." Das hat RobertBrannekämper, der Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft undKunst im Bayerischen Landtag, in der heutigen Sitzung gefordert.Erst wenn Klarheit über die weiteren Planungen sowie über denUmfang der notwendigen Sanierung bestehe, könne über die dann dafürerforderlichen Finanzmittel seriös entschieden werden. DieStaatsregierung forderte der Vorsitzende auf, sich parallel zu derNeukonzeption von Bau- und Museumsleitung auf Bundesebene massiv füreine Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes einzusetzen. "Geradeangesichts der Tatsache, dass der Haushaltsausschuss in Berlin demBerliner Naturkundemuseum jüngst einen Zuschuss von 327 MillionenEuro zugestanden hat, ist es nun nicht einzusehen, warum das DeutscheMuseum in dieser Finanzierungsrunde leer ausgehen sollte".Schließlich handele es sich beim Deutschen Museum auf der Isarinselum das mit 1,5 Millionen Besuchern pro Jahr besucherstärkstenaturwissenschaftliche Museum Deutschlands sowie um eine Bildungs-und Forschungsstätte von internationalem Rang. Zudem sei dieMuseumsleitung aufgerufen, das Bauvorhaben gemeinsam mit demFörderverein durch eine weitere Sponsoring- und Spenden-Kampagne zuunterstützen.Beim Deutschen Museum handelt es sich um kein staatliches Museumdes Freistaates Bayern, sondern um eine rechtsfähige Anstalt desöffentlichen Rechts. Als rechtlich selbstständiger Bauherr führt siedie im Rahmen der Zukunftsinitiative anfallenden Sanierungsarbeitenin eigener Verantwortung durch.Pressekontakt:Andreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell