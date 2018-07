Robert Bosch Stiftung startet neues Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche

Stuttgart (ots) -- Auftakt des Programms "Weltenschreiber - DasLiteraturvermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche" inBaden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen- Zentrale Bausteine: Schreibwerkstätten mit bekannten Autoren und18-monatige Lehrerfortbildung- Geplante Kooperation mit Goethe-Institut ermöglichtinternationalen Start in zehn weiteren LändernMit dem Programm "Weltenschreiber" startete jetzt in mehrerenBundesländern ein neues Literaturvermittlungsprogramm für Kinder undJugendliche. Zentrale Bausteine des Programms der Robert BoschStiftung GmbH sind Schreibwerkstätten mit bekannten Autoren, die imregulären Deutschunterricht an Schulen unterschiedlicher Schulformenstattfinden, und eine 18-monatige Fortbildung für Lehrkräfte zumLiterarischen Schreiben. Neben den Kultusministerien inBaden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsenunterstützen weitere Partner und Stiftungen das Programm, das in dendrei Bundesländern von den Literaturhäusern in Stuttgart und Rostockund vom Literarischen Zentrum Göttingen umgesetzt wird. Darüberhinaus ermöglicht die beabsichtigte Kooperation mit demGoethe-Institut deutschen Auslandsschulen in zehn weiteren Ländern amProgramm teilzunehmen. Gemeinsam haben es sich die Partner zum Zielgesetzt, Kinder und Jugendliche für das literarische Schreiben zubegeistern und nachhaltig an Schulen und außerschulischen Lernortenzu etablieren."Das Literarische Schreiben fördert nicht allein das Sprach- undAusdrucksvermögen der Kinder und Jugendlichen, sie finden zugleichihre eigene Stimme und lernen mit anderen Denkweisen umzugehen", sagtUta-Micaela Dürig, stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführungder Robert Bosch Stiftung. "Wir freuen uns daher sehr, dass wirbereits für den Auftakt von Weltenschreiber so viele starkeUnterstützer und Partner gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt,dass diese Methode der kulturellen Bildung jungen Menschen dabeihilft, sich die Welt kreativ zu erschließen, Verantwortung für ihreigenes Handeln zu übernehmen, sich aktiv in unsere Gesellschafteinzubringen und dazu beiträgt, zu selbstbewussten und starkenPersönlichkeiten zu werden."Angebote für LehrkräfteDie 18-monatige Lehrerfortbildung im Programm "Weltenschreiber"orientiert sich am bewährten Vorbild des LiteraturpädagogischenZentrums Stuttgart (LpZ), das lange von der Robert Bosch Stiftunggefördert und inzwischen in die Landesförderung Baden-Württembergaufgenommen wurde. Das dort bereits seit sieben Jahren bestehendeAngebot "Literarisches Schreiben im Deutschunterricht" wurde inZusammenarbeit des Literaturhauses Stuttgart mit dem BambergerLehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur entwickeltund ist inzwischen in der Fachdidaktik als modellbildend anerkannt.Im ersten Schritt sammeln die Lehrkräfte unter der Anleitung vonAutoren eigene Schreiberfahrungen. Eine daran anschließendefachdidaktische Begleitung - hier in Kooperation mit derOtto-Friedrich-Universität Bamberg, der Universität Rostock und derGeorg-August-Universität Göttingen - unterstützt die Lehrkräftedabei, das Gelernte auf den Schreibunterricht zu übertragen und dieSchülerinnen und Schüler an das Literarische Schreiben heranzuführen.Die erste Runde der Fortbildung startet bereits zum neuen Schuljahrim Herbst 2018. Interessierte Lehrer aus Baden-Württemberg,Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen können sich für dieFortbildung an den Literaturhäusern und den Kompetenzzentren fürLehrerfortbildung bewerben.Autoren im SchulunterrichtNeben der Lehrerfortbildung bieten die Literaturhäuser ein- biszweijährige Schreibwerkstätten mit Autoren an, die in den regulärenDeutschunterricht integriert werden. Die Schreibwerkstätten werden inenger Kooperation mit den Autoren und je fünf Schulen erarbeitet unddurchgeführt."Wenn Kinder und Jugendliche in den Schreibwerkstätten damitbeginnen, Geschichten aus ihrer Welt aufzuschreiben und mit anderenzu teilen, zeigt das sehr eindrücklich, was durch Sprache möglichwird: Durch den kreativen und künstlerischen Umgang mit Wörternlernen sie, ihre Umwelt bewusst wahrzunehmen und mit ihr in denDialog zu treten. Dafür müssen wir die notwendigen Voraussetzungenschaffen", sagt Autor José F. A. Oliver, der als langjähriger Dozentfür Schulschreibwerkstätten die "Weltenschreiber"-Schreibwerkstättenmit entwickelt und die Autoren für die Pilotphase gemeinsam mit denLiteraturhäusern ausgewählt hat.Die Autoren, die am Programm teilnehmen und Schreibwerkstätten anSchulen durchführen, werden am Deutschen Literaturarchiv Marbach(DLA) für ihre Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern geschult.Zusätzlich vergeben die Literaturhäuser ein Schreibstipendium anjunge Nachwuchsautoren, die ab 2019 als Mentoren mit besondersinteressierten Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten werden.Ab 2020 wird darüber hinaus zum ersten Mal ein"Weltenschreiber-Festival" für innovative Literaturvermittlungstattfinden.Über das Programm:"Weltenschreiber - Das Literaturvermittlungsprogramm für Kinderund Jugendliche" ist ein Programm der Robert Bosch Stiftung GmbH inKooperation mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und SportBaden-Württemberg, dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft undKultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dem NiedersächsischenKultusministerium sowie der Stiftung Niedersachsen, der KlosterkammerHannover und der VGH-Stiftung. Weitere Partner im Programm sind dieOtto-Friedrich-Universität Bamberg, die Universität Rostock, dieGeorg-August-Universität Göttingen und das Deutsche LiteraturarchivMarbach (DLA)."Weltenschreiber" wird in den drei Bundesländern von denLiteraturhäusern in Stuttgart und Rostock und vom LiterarischenZentrum Göttingen umgesetzt.In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, München, wird dasProgramm voraussichtlich in zehn weiteren Ländern angeboten.www.bosch-stiftung.de/weltenschreiberÜber die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig. Inden kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitätenverstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten:- Migration, Integration und Teilhabe- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa- Zukunftsfähige LebensräumeDie Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert BoschKrankenhauses und der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart,Institut für Geschichte der Medizin (IGM) und Dr. MargaretheFischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP), sowie desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Sie ist Gesellschafterindes UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziertsich aus den Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. Seitihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung rund 1,6 MilliardenEuro für ihre gemeinnützige Arbeit ausgegeben. www.bosch-stiftung.de