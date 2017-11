Robert Bosch Stiftung fördert kreative Ideen in ländlichen Regionen Ostdeutschlands (FOTO)

Stuttgart (ots) -Ab sofort startet die Robert Bosch Stiftung die vierteBewerbungsrunde für ihr Programm "Neulandgewinner. Zukunft erfindenvor Ort". Gesucht werden engagierte Menschen, die gute Ideen haben,wie sie Gesellschaft gestalten und die Lebensqualität in ihrerUmgebung verbessern können. Bis zu zwanzig Neulandgewinner-Projektewerden über zwei Jahre professionell begleitet und mit insgesamt900.000 Euro finanziell unterstützt. Bewerben können sich Vereine,Initiativen oder Einzelpersonen aus Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.Bewerbungsschluss ist der 25. Februar 2018.Hintergrund des Programms sind die sozialen, wirtschaftlichen unddemographischen Wandlungsprozesse, die besonders im OstenDeutschlands unübersehbare Spuren hinterlassen haben. Durch diesenWandel entstehen auch Freiräume, die immer mehr Menschen mitKreativität und Umsetzungswillen füllen. Dieses bürgerschaftlicheEngagement unterstützt die Robert Bosch Stiftung mit dem Programm"Neulandgewinner". Durchgeführt wird das Programm vom Thünen-Institutfür Regionalentwicklung eG in Berlin.Seit 2012 haben sich mehr als 1.000 Initiativen beworben, fast 60wurden bereits durch das Programm unterstützt. Inzwischen beteiligensich mehrere Bundesländer direkt an der Förderung und schicken ihre"Neulandgewinner der Länder" ins Rennen. Die Projekte experimentierenmit neuen Lebens- und Arbeitsmodellen, erproben alternativeMobilitäts- oder Energiekonzepte auf dem Land oder nutzen Kunst undKultur als Weg zu mehr Gemeinschaft und Mitgestaltung.Durch das Programm erhalten die Teilnehmer eine Projektförderungvon bis zu 50.000 Euro, Zugang zu Qualifizierungsangeboten und einindividuelles Mentoring bei der Projektentwicklung und Umsetzung.Darüber hinaus bieten mehrere Formate die Möglichkeit, sich mitanderen Teilnehmern und Akteuren aus Politik, Verwaltung undGesellschaft über Erfahrungen und Schwierigkeiten bei derProjektumsetzung auszutauschen.Mehr Informationen unterwww.neulandgewinner.deÜber die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig. Inden kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitätenverstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten:- Migration, Integration und Teilhabe- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa- Zukunftsfähige LebensräumeDie Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert BoschKrankenhauses und der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart,Institut für Geschichte der Medizin (IGM) und Dr. MargaretheFischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP), sowie desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Sie ist Gesellschafterindes UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziertsich aus den Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. Seitihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung mehr als 1,4Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit ausgegeben.www.bosch-stiftung.dePressekontakt:Michael HermPressereferentStrategische KommunikationRobert Bosch Stiftung GmbHTelefon: 0711/46084-290Fax: 0711/46084-10290michael.herm@bosch-stiftung.deOriginal-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuell