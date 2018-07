Robert Bosch Stiftung erweitert Programm für Gesundheitszentren

Stuttgart (ots) -- Bundesweit acht Initiativen aus Baden-Württemberg, Bayern,Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen undRheinland-Pfalz für supPORT-Förderprogramm ausgewähltMit dem Förderprogramm "supPORT - Auf dem Weg zuPatientenorientierten Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung"unterstützt die Robert Bosch Stiftung GmbH ab Juli 2018 bundesweitacht Initiativen dabei, sich in umfassende Gesundheitszentrenweiterzuentwickeln. Die Robert Bosch Stiftung bietet damit eineFördermöglichkeit, die das Programm "PORT - PatientenorientierteZentren zur Primär- und Langzeitversorgung" ergänzt. PORT ist im Jahr2017 gestartet und wird derzeit an fünf Standorten in Deutschlandumgesetzt. Ziel ist die Einführung lokaler Gesundheitszentren, dieeine umfassende Grundversorgung der Bevölkerung in einer Regiongewährleisten und eine bessere Versorgung chronisch kranker Menschenaus einer Hand ermöglichen.Versorgung chronisch kranker Menschen ist zentrale HerausforderungDie Versorgung chronisch kranker Menschen ist eine der zentralenHerausforderungen des Gesundheitswesens. Bereits heute werden über 75Prozent der Gesundheitsausgaben in Deutschland für die Behandlungchronisch Kranker benötigt. In den kommenden Jahren wird die Zahl derchronisch und mehrfach erkrankten Menschen weiter zunehmen.Gleichzeitig stehen weniger Gesundheitsfachkräfte zur Verfügung, vorallem in strukturschwachen Regionen."Unser Gesundheitssystem ist aufgrund seiner historischenEntwicklung weitgehend auf die Behandlung akuter Erkrankungenausgerichtet", sagt Dr. Bernadette Klapper, Leiterin des BereichsGesundheit der Robert Bosch Stiftung. "Die Versorgung chronischkranker Menschen findet vorwiegend in Hausarztpraxen statt, die trotzgroßen Engagements mit den zunehmenden Herausforderungen imVersorgungsalltag zu kämpfen haben." Auch für Patienten werde eszunehmend schwierig, das erforderliche Netzwerk an Unterstützern zubilden und zu koordinieren, so Klapper.Erfolgreiche Beispiele in Ländern wie Kanada oder Schweden zeigen,dass lokale Gesundheitszentren den komplexen Versorgungsbedarf vonchronisch kranken Menschen auffangen und die Primärversorgung einerRegion mit abdecken können. An diesen Vorbildern orientieren sich diePORT-Zentren. Mit supPORT wird der Kreis derjenigen, die sich für denPORT-Ansatz einsetzen, erweitert.supPORT erweitert Kreis engagierter Akteure"Mit der Ausschreibung von supPORT geben wir weiteren engagiertenAkteuren die Möglichkeit, bereits bestehende Kooperationen undZusammenschlüsse in Richtung eines PORT-Zentrums weiterzuentwickeln",so Dr. Bernadette Klapper. "Unser Ziel ist eine zukunftsfähige,ambulante Primärversorgung, die sich am Patienten orientiert und ihnbeim Umgang mit seiner Krankheit unterstützt."Die Initiativen, die das supPORT-Programm fördert, zeichnen sichdurch eines oder mehrere der folgenden PORT-Merkmale aus: Sie sindauf den regionalen Bedarf abgestimmt, setzen einepatientenzentrierte, koordinierte, kontinuierliche Versorgung um undarbeiten als multiprofessionelles Team aus Gesundheits-, Sozial- undanderen Berufen auf Augenhöhe. Sie schließen Prävention undGesundheitsförderung mit ein, stärken die Eigenverantwortung derPatienten und nutzen dabei auch neue Chancen wie eHealth.Eine Expertenjury hat in einem mehrstufigen Verfahren aus rund 100Bewerbungen acht supPORT-Vorhaben ausgewählt, deren Umsetzung dieStiftung in den kommenden zwei Jahren mit insgesamt 800.000 EURunterstützt. Die Förderung wird begleitet durch Vernetzungstreffen,internationale Fachtagungen, Expertenberatung und Studienreisen zuvorbildlichen Einrichtungen im Ausland.Zu den acht Initiativen gehören:- Gesundheitszentrum Dornhan, Baden-Württemberg- Medizinisches Versorgungszentrum Dachau, Bayern- Thomas-Müntzer-Gesundheitszentrum/Krankenhaus Lutherstift,Brandenburg- Poliklinik Veddel, Hamburg- Zentrum der Medizinischen Versorgung Darmstadt-Dieburg, Hessen- Heilhaus Kassel gGmbH, Hessen- Hausarztzentrum Brüggen, Nordrhein-Westfalen- Medizinisches Versorgungszentrum/Klinikum Mittelmosel,Rheinland-Pfalzwww.bosch-stiftung.de/PORTÜber die Robert Bosch Stiftung:Die Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig. Inden kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitätenverstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten:- Migration, Integration und Teilhabe- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa- Zukunftsfähige LebensräumeDie Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert BoschKrankenhauses und der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart,Institut für Geschichte der Medizin (IGM) und Dr. MargaretheFischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP), sowie desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Sie ist Gesellschafterindes UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziertsich aus den Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. 