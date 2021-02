Robeco New World Financial Equities-Fonds: Fokus auf Finanz-Aktien!

Der Fonds von Robeco wurde am 03.06.1998 aufgelegt und investiert in Unternehmensaktien im globalen Finanzsektor. Der Robeco New World Financial Equities Fonds investiert in Finanzunternehmen, die am meisten vom neuen Wettbewerbsumfeld profitieren, das durch umfassende und vielfältige Vorschriften gekennzeichnet ist. Der Fonds ist in der Kategorie Aktien gelistet und hat eine stolze Verwaltungsgebühr von 1,50 %. Trotzdem hat er eine ansehnliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung