RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR: Wo geht die Reise hin?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 19. November 2021 erreichte, lag bei 61,09 Euro. In den letzten 76 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -15,50 Prozent. Seit schon mitlerweile 76 Tagen kann der Kurs das 52 Wochenhoch nicht überbieten und die Anteilseigner müssen tief Durchatmen.

RobecoSAM Smart ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!