Road to Super Bowl: SAT.1 startet am 7. Januar 2017 in die Football-Liveberichterstattung mit den NFL-Playoffs

Unterföhring (ots) - Playoff-Time: In SAT.1 fliegt ab sofortwieder das Ei! Am Wochenende 7./8. Januar 2017 steigt SAT.1 mit demStart der NFL-Playoffs in die Football-Liveberichterstattung ein.Kickoff in SAT.1 ist in der Nacht von Samstag, 7. Januar 2017, aufSonntag, 8. Januar 2017, um 2:00 Uhr mit der NFC-Partie der DetroitLions bei den Seattle Seahawks, kommentiert von FlorianSchmidt-Sommerfeld ("Schmiso") und Experte Patrick Esume. Die zweiteLiveübertragung folgt am Sonntag: Frank Buschmann und Experte PatrickEsume kommentieren ab 22:30 Uhr das Duell der Green Bay Packers gegendie New York Giants. Noch mehr "ran NFL": Die weiteren zwei voninsgesamt vier Spielen der "Wild Card Round", der erstenPlayoff-Runde, zeigt ProSieben MAXX live (Übersicht s.u.).Eine Woche später, am Samstag, 14. Januar 2017, übertragen SAT.1drei und ProSieben MAXX ein Spiel der "Divisional Round" live(Übersicht s.u.). Die "Conference Championships" der AFC bzw. NFC am22. Januar gibt es ab 20:15 Uhr auf ProSieben MAXX und ab 22:30 Uhrin SAT.1 zu sehen. Der Saison-Höhepunkt folgt am 5. Februar 2017: Zum11. Mal präsentieren SAT.1 und ran.de den Super Bowl.NFL-Playoffs 2017 live in SAT.1, auf ProSieben MAXX und auf ran.deim Überblick:Wild Card Round:Samstag, 7. Januar 201722:10 UhrOakland Raiders @ Houston Texans live auf ProSieben MAXXKommentator: Jan Stecker / Experte: Roman MotzkusNacht von Samstag, 7. Januar 2017, auf Sonntag, 8. Januar 20172:00 UhrDetroit Lions @ Seattle Seahawks live in SAT.1Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld / Experte: Patrick EsumeSonntag, 8. Januar 201718:30 UhrMiami Dolphins @ Pittsburgh Steelers live auf ProSieben MAXXKommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld / Experte: Volker Schenk22:30 UhrNew York Giants @ Green Bay Packers live in SAT.1Kommentator: Frank Buschmann / Experte: Patrick EsumeDivisional Playoffs:Samstag, 14. Januar 201722:25 Uhr 1. Spiel live in SAT.1Nacht von Samstag, 14. Januar 2017, auf Sonntag, 15. Januar 20172:15 Uhr 2. Spiel live in SAT.1Sonntag, 15. Januar 201718:30 Uhr 3. Spiel live auf ProSieben MAXX22:30 Uhr 4. Spiel live in SAT.1Conference Championships:Sonntag, 22. Januar 201720:15 Uhr 1. Spiel live auf ProSieben MAXX22:30 Uhr 1. Spiel / 2. Spiel live in SAT.1Nacht von Sonntag, 29. Januar 2017, auf Montag, 30. Januar 20171:50 Uhr Pro Bowl live auf ProSieben MAXXSonntag, 5. Februar 201722:45 Uhr ran - Super Bowl live in SAT.1Sämtliche Liveübertragungen werden zusätzlich auf ran.degestreamt.