"Riyadh Season" wird die saudi-arabische Hauptstadt mit über 100 Veranstaltungen und Erlebnissen zum Entertainmentzentrum des Nahen Ostens machen

In einem Zeitraum von 66 Tagen wird das größte Unterhaltungs-Eventin der Geschichte des Königreichs unter der Leitung von S.E. Turkial-Sheikh den Tourismus, die Schaffung von Arbeitsplätzen und dasWirtschaftswachstum vorantreibenRiad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Riad, die Hauptstadt dergrößten Wirtschaft im Nahen Osten, hat mit der Einführung der RiyadhSeason, dem größten Kultur-und Unterhaltungsprogramm inSaudi-Arabiens Geschichte seine Türen wie nie zuvor für die Weltgeöffnet. Die größte von elf solchen Veranstaltungen, die im Rahmender saudischen Seasons-Initiative geplant ist, die 66-tägige RiyadhSeason, ist bereits im Gange und läuft bis zum 15. Dezember 2019. Siebietet über 100 aufregende Aktivitäten und ermöglicht es Einwohnernund Touristen, Saudi-Arabien in einem anderen Licht zu erkunden, zuerleben und anzunehmen.Riyadh Season baut auf dem Ziel der saudischen Vision 2030 (SaudiVision 2030) auf, eine Unterhaltungsindustrie als eineHauptkomponente der Volkswirtschaft aufzubauen, und bietetEinheimischen, Einwohnern und Besuchern unvergleichlicheMöglichkeiten, erstklassige Unterhaltung und Aktivitäten in 12Themenzonen, die sich über die ganze Stadt erstrecken, zu genießen.Unter der Aufsicht und Leitung Seiner Exzellenz Turki binAbdulmohsen al-Sheikh, Vorsitzender der General EntertainmentAuthority (GEA) und Präsident der Riyadh Season, wird Riyadh Seasonmehr als fünf Millionen Besucher in der saudischen Hauptstadtwillkommen heißen, den Tourismus fördern und den Status desKönigreichs als attraktives Ziel für Reisende aus der ganzen Weltweiterhin betonen. Mit über 40.000 bereits in der ganzen Stadtgebuchten Hotelzimmern wurde das große Interesse und der Zustrom vonBesuchern durch die jüngste Einführung des Tourismus-Visums fürStaatsbürger aus 51 Ländern gefördert, was das Königreichzugänglicher als je zuvor macht."Riyadh Season ist nicht nur ein Ereignis, es ist eineBlockbuster-Initiative, um Riad und Saudi-Arabien wirklich der Weltvorzustellen und die Aufmerksamkeit auf seine reichhaltigeGeschichte, Kultur und Vielfalt zu lenken. Es ist eine Bewegung, dieeine unermessliche Auswirkung in Bezug auf die Definition derGeschichte des Landes und den Aufbau seiner Zukunft haben wird.Gastfreundschaft, Traditionen, Talent und Möglichkeiten stehen imKönigreich an erster Stelle, und wir sind begeistert, sie dem Restder Welt zu präsentieren. Die Season ist nicht nur ein Angebot anVeranstaltungen und Aktivitäten, sondern die Absicht und Bemühungengehen weit darüber hinaus - es dreht sich alles darum, unvergesslicheErlebnisse zu schaffen, an die man gern zurückdenkt. Wir freuen uns,alle mit offenen Armen willkommenzuheißen und Saudi-Arabien fest aufder Landkarte als führendes Unterhaltungsreiseziel zu positionieren",so Eng. Faisal Bafarat, CEO von GEA und Head der Riyadh Season."Die Ausrichtung von Konzerten mit führenden internationalenKünstlern wie BTS unterstreicht den Umfang unserer Ambitionen,während die Teilnahme von verschiedenen saudischen Superstars undeigenen Talenten das Beste der lokalen Kultur Talente auf globalerEbene präsentiert. Sowohl Besucher als auch Einwohner können jetztRiad und Saudi-Arabien auf einzigartige und innovative Art und Weiseentdecken", fügte Bafarat hinzu.Saudi-Arabien beheimatet mehr als 33 Millionen Menschen, darunterallein neun Millionen in der Hauptstadt und ihren Nachbarprovinzen.Da der Unterhaltungssektor des Königreichs weiter gedeiht, wächstständig die Nachfrage nach hochwertigen Ereignissen, die die sichwandelnden Vorgaben seiner Bürger, insbesondere der Jugend, erfüllen.Das gestiegene Interesse spiegelt sich in der beispiellosenGeschwindigkeit wider, mit der Musikfans Karten für Auftritte vonlokalen, regionalen und internationalen Künstlern kaufen.Mehr als 60 % der Eintrittskarten für das BTS-Konzert im KingFahd-Stadion mit einer Kapazität von 67.000 Sitzen waren innerhalbvon wenigen Stunden vergriffen, wobei Fans aus allen Teilen der Weltanreisten, um die K-Pop-Stars zu erleben. Währenddessen waren dieAuftritte des ägyptischen Sängers Tamer Hosny und des libanesischenStars Nancy Ajram am Eröffnungswochenende in weniger als sechsStunden ausverkauft. Auch Ereignisse wie Lyrik-Abende ziehen eingroßes Publikum an und heben den gut durchdachten Ansatz für dieProgrammplanung hervor, die sicherstellt, dass die vielseitigenUnterhaltungsangebote der Riyadh Season nun auch überall gutaufgenommen werden, wobei auch die vielseitigen Unterhaltungsvorgabenaufgrund verschiedenen Alters und sozioökonomischer Gruppen in derGegend berücksichtigt werden.Bafarat fuhr fort: "Es war sehr wichtig für uns, ein wirklichintegratives Veranstaltungsprogramm zu erstellen, um allenGenerationen, Interessen und Budgets gerecht zu werden. Jede der 12Zonen wurde sorgfältig konzipiert, um für einen ganzen TagUnterhaltungsoptionen zu bieten, die unvergessliche Erlebnisse zuschaffen, die die Besucher dazu anregen, immer wieder zu kommen. Wirsind stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben und engagierenuns auch weiterhin für die Entwicklung eines blühenden undnachhaltigen Entertainment-Ökosystems, das es dem Königreichermöglichen wird, zu einem globalen Unterhaltungszentrum Im Einklangmit den Ambitionen der Vision 2030 zu werden."Das erste Riyadh-Season-Programm wird unmittelbar die Schaffungvon mehr als 46.000 Arbeitsplätzen, einschließlich Vollzeit,Saisonarbeit, und Freiwilligenarbeit, zur Folge haben. Die GEA hateine spezielle Abteilung damit beauftragt, sich primär mit derEntwicklung von Karrieren innerhalb der Unterhaltungsbranche fürsaudische Staatsbürger zu befassen, zusammen mit einem lokalenContent-Programm, das umfassende Hilfe durch Stipendien, Praktika undeine Akademie für Online-Schulung bietet.Riyadh Season bietet viele interessante Gelegenheiten fürsaudische Unternehmen. Mehr als 100 lokale Kleinunternehmen werdenvon ihrer Teilnahme an der Ana Arabiah-Messe profitieren, die dieHälfte der gesamten Anbieter repräsentiert. Währenddessen nehmen 80neue saudische Unternehmen mit Geschäftskapazitäten und Budgets inHöhe von über 1 Mio. SAR daran teil und bietenWachstumsmöglichkeiten, die über Dienstleistungsangebote hinaus zurStrategieentwicklung übergehen. Es ist anzunhemen, dassinternationale und regionale Unternehmen, die während der Seasonarbeiten, auch einen Beitrag zur Entwicklung einheimischer Talente,sowie zur weiteren Verbesserung der örtlichen Inhalte beitragen.Darüber hinaus haben die Vorbereitungen für die Riyadh Season dazubeigetragen, den lokalen Immobiliensektor anzukurbeln, was zu einemallgemeinen Anstieg der Wirtschaftsaktivität in der Hauptstadt undder Umgebung führte.Die größte Veranstaltung aller Zeiten in Saudi-Arabien hat bereitseine Förderung von insgesamt über 400 Millionen SAR erhalten, mehrals jede Sport- oder Unterhaltungsveranstaltung im Königreich. DieseZahl wird im Laufe des 66-tägigen Mega-Events voraussichtlich aufmehr als 1 Mrd. SAR ansteigen und die enorme wirtschaftlicheAuswirkung der Riydh Season verdeutlichen. Es wird bereits darangearbeitet, bestimmte Elemente der Aktivitäten und Programme derRiyadh Season bis ins erste Quartal 2020 auszuweiten und weiterhindie damit zusammenhängende Entwicklung der Infrastruktur, die in dergesamten Stadt ausgeführt wird, zu konsolidieren.Die erweiterte und verbesserte Infrastruktur umfasst verbesserteStraßen und den Bau eines hochmodernen Metro-Links zur weiterenVerbesserung der Konnektivität für Besucher. Diese werden durchhochmoderne Einrichtungen wie das vor kurzem eröffnete InternationaleKongress- und Messezentrum von Riad (Riyadh International Convention& Exhibition Center) ergänzt, das dreimal so groß ist wie Riadsbisher größter Veranstaltungsort und einen Venue der Weltklasse fürrenommierte Ausstellungen und Unterhaltungsveranstaltungen aller Artbietet.Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1019298/Riyadh_Season_Fireworks.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/1019299/Riyadh_Season_People.jpgPressekontakt:Eman Al-ZariMedia Relations ManagerTRACCSalzari.e@riyadhseason.com+966 56 576 4276. Abdullah MaghramSenior RiyadhGeneral Entertainment Authorityamaghram@gea.gov.sa+966 55 123 0100. Wenden Sie sich an unsere 24-Stunden-Hotline: +96655 977 8859Original-Content von: Riyadh Season, übermittelt durch news aktuell