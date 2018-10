Rivlin zu Merkel: Das iranische Monster muss ausgehungert werden

JERUSALEM (dpa-AFX) - Israel hat Deutschland dazu aufgefordert, sich mit der Forderung nach einer strengen Überwachung des iranischen Atomprogramms an seine Seite zu stellen.



Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Jerusalem kritisierte der israelische Präsident Reuven Rivlin am Donnerstag die Europäische Union für Handel mit Israels Erzfeind.

Rivlin rief Europa dazu auf, sich neuen Sanktionen gegen Teheran anzuschließen. "Das iranische Monster muss ausgehungert, nicht gefüttert werden." Nur so lasse sich globale Stabilität gewährleisten.

"Wir bitten Deutschland, sich an unsere Seite zu stellen, in der Forderung, das iranische Atomprogramm zu überwachen, und es dem Iran nicht zu erlauben, gegen seine Zusagen zu verstoßen", sagte Rivlin zudem an Merkel gewandt.

Das 2015 geschlossene internationale Atomabkommen mit dem Iran ist einer der zentralen Konfliktpunkte zwischen den Regierungen Deutschlands und Israels.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu wirft Merkel einen zu sanften Kurs gegenüber Teheran vor. Er fordert von Europa, dem Beispiel von US-Präsident Donald Trump zu folgen und aus dem Abkommen auszusteigen. Deutschland und andere EU-Staaten wollen die Vereinbarung dagegen retten. Der Iran hatte sich darin im Gegenzug für die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen verpflichtet, nicht mehr nach einer Atombombe zu streben und sich Kontrollen zu unterwerfen./le/DP/mis