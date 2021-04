Rivian: EV-Batterie-Partnerschaft mit Samsung SDI!

Das von Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) und Ford Motor Co.(NYSE:F) unterstützte Elektrofahrzeug-Startup Rivian geht laut TechCrunch eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Hersteller Samsung SDI Co Limited ein, um die Batterien für die kommenden Markteinführungen zu sichern. Die beiden Unternehmen gaben keine Details des Deals bekannt.

Samsung SDI liefert bereits Batteriezellen an andere Autohersteller und hat einen 10-Jahres-Vertrag über 3,2 Milliarden Dollar



