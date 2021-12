Rivian-Aktie: Wie geht es weiter?

Nach einem rasanten Börsenstart und dem steilen Anstieg auf 179,47 Dollar sind die Aktien des neuen Elektroautoherstellers Rivian Automotive in den letzten Wochen deutlich verblasst. Eine scharfe Korrektur führte zunächst zu einem Rückschlag auf 123 Dollar und mündete in einem Allzeittief von 88,40 Dollar am 20. Dezember.

Nicht aus der Ruhe gebracht

Doch das Unternehmen selbst lässt sich von der Enttäuschung der eigenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung