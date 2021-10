Rivian-Aktie: Verlust von 1 Milliarde Dollar!

Rivian Automotive Inc, der Hersteller von Elektro-Pickups, der von Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) und Ford Motor Company (NYSE:F) unterstützt wird, meldete für das erste Halbjahr einen Nettoverlust von fast 1 Milliarde US-Dollar.

Überblick

In seinem Bericht an die U.S. Securities Exchange Commission (SEC) teilte das Unternehmen mit, dass sich der Nettoverlust in den sechs Monaten bis zum 30. Juni von 377 Millionen Dollar im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung