Rivian Aktie: Sie schafft eine Infrastruktur für grüne Abenteurer!

Neben dem Bau des Pickup R1T und des Sport Utility Vehicles R1S, dem 2009 gegründeten amerikanischen EV-Hersteller und Technologieunternehmen, kündigte Rivian seine Pläne an, ein eigenes EV-Ladestationsnetzwerk in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Das Ladestationen-Netzwerk wird Schnellladegeräte an strategischen Positionen umfassen. Diese Strategie wurde bereits von Tesla, Inc. bewiesen . (NASDAQ:TSLA) und Electrify America, einer Tochtergesellschaft von Volkswagen (OTC:VWAGY), als Vergleich des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung