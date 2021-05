Rivian Aktie: Markteinführung wird nach hinten verlegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das von Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) und Ford Motor Co. (NYSE:F) unterstützte Elektrofahrzeug-Startup Rivian sagte am Donnerstag, dass die Auslieferung seines ersten elektrischen Pickups R1T um einen Monat auf Juli verschoben wurde.

Der Elektrofahrzeughersteller aktualisierte seine Website, um Kunden wissen zu lassen, dass die Auslieferungen für die Launch Edition im Juli beginnen und im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein werden.

